Europski čelnici pozdravili Rubijev govor

Hina
14. velj. 2026. 18:00
marco rubio
Mark Schiefelbein / POOL / AFP

Europski čelnici, uključujući hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, pozdravili su u subotu govor američkog državnog tajnika Marca Rubija na sigurnosnoj konferenciji u Muenchenu u kojem je Europljane uvjerio da će im Amerika ostati saveznik i prijatelj, nakon godine dana narušenih transatlanskih odnosa pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

Njegove izjave u potpunoj su suprotnosti s prošlogodišnjim govorom američkog potpredsjednika JD Vancea koji je rekao da su gušenje slobode govora i popuštanje masovnim migracijama u nekim europskim državama veća prijetnja za Europu od Rusije. 

"Poprilično drukčiji ton nego što je bilo prošle godine, što je dobro za odnose između SAD-a i EU-a", izjavio je Plenković novinarima. "Jasno da su njegovi stavovi u pogledu transatlanske suradnje i partnerstva konstruktivni".

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da ju je Rubio uvjerio u ono o čemu je govorio. "On je dobar prijatelj, snažan saveznik. U (američkoj) administraciji neki imaju oštroji ton o tim temama. Ali državni tajnik je bio kristalno jasan kada je rekao 'želimo snažnu Europu u savezu". I to je upravo ono na čemu u EU-u intenzivno radimo", rekla je šefica izvršnog tijela Unije.

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul je izdvojio Rubijevu poruku da će se SAD držati međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima. "To su u prvom redu Ujedinjeni narodi. To je naš 'odbor za mir' i želimo da tako i ostane. Mi ga, naravno, moramo reformirati i učiniti efikasnijim kao što je rekao Rubio", rekao je šef njemačke dipomacije.

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot pozdravio je Rubijeve reference na zajedničko naslijeđe Europe i SAD-a i na stajalište da neke probleme države ne mogu rješavati same.

"Izgradite snažnu i neovisnu Europu, to je ono što smo slušali u prošlosti, i od demokratskih i od republikanskih administracija. Izgradit ćemo jaku i neovisnu Europu. Neovisnu bez obzira na govore koje čujemo na konferenciji u Muencheu, ma koliko bili u pravu", rekao je Barrot.  

Teme
Marco Rubio Muenchenska sigurnosna konferencija

