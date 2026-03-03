Babić o napadu na Iran: Svako kršenje međunarodnog prava treba jasno i nedvojbeno osuditi

Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Marko Babić, vanjskopolitički analitičar. Razgovarali su o ratu na Bliskom istoku, koji je započeo novim napadom Izraela i Sjedinjenih Država na Iran.
"Ovdje se ne radi o klasičnom ratu, sukobu oko teritorija. Ovdje se radi o želji više država za prevlašću u regiji. Temeljni razlozi za ovaj sukob su promjena režima u Iranu i, relevantniji, želja za uspostavom neke druge ravnoteže snaga na Bliskom istoku, gdje se Iran u zadnjih 47 godina profilirao kao glavni neprijatelj SAD-a i Izraela", kazao je Marko Babić pa se osvrnuo na impotentnost međunarodnih pravnih institucija.
"Treći razlog je pokušaj uspostave novog međunarodnog poretka kojemu svjedočimo već nekoliko mjeseci. Bitno je istaknuti da svi ovi sukobi pokazuju koliko je sustav UN-a disfunkcionalan i neoperativan, on ne pokazuje znakove djelotvornosti kad god dođe do kriza", dodao je.
"Odredbe međunarodnog prava jasne su"
Razlučio je i dva odvojena aspekta izraelsko-američkog rata: formalno opravdanje i pravi, materijalni razlog.
"Bitno je istaknuti da je formalni razlog koji SAD i Izrael navode nuklearni program Irana i balističke rakete za koje tvrde da imaju domet čak do SAD-a ili blizu. Pravi razlog je sigurno promjena režima. To se presumpcije na koje se SAD i Izrael pozivaju."
Pa ipak, Babić jasno iznosi kako su napadi Izraela i SAD-a očito i otvoreno kršenje međunarodnog prava.
"Međunarodno pravo je nešto drugo, odredbe međunarodnog prava su jasne i ovakve aktivnosti nisu u skladu s njima. Čak i države saveznice SAD-a ne žele odgovoriti na pitanje je li ovakva akcija predstavlja kršenje međunarodnog prava. To govori što o tome zaista misle."
Osvrnuo se i na reakcije iz Hrvatske, gdje je predsjednik Zoran Milanović jasno osudio napad, dok su premijer Andrej Plenković i ostatak njegovog kabineta izbjegavali odgovor na pitanje.
"U Republici Hrvatskoj je situacija jasna, nema dvojbe glede kršenja međunarodnog prava, ali moramo jasno napraviti distinkciju između dva segmenta. Jedan je sumnja i opasnost od nuklearnog programa i sve ono što on sa sobom može donijeti. Drugo su propisi međunarodnog prava koji jasno nalažu kako se koja država može ponašati. Tu doista nema ili ne bi trebalo biti sumnje, mislim da svi akteri u RH koji sudjeluju u vanjskoj politici jako dobro znaju što je međunarodno pravo."
Povukao je i paralelu između reakcija hrvatskog državnog vrha na ruski napad na Ukrajinu.
"Svako kršenje međunarodnog prava treba jasno i nedvojbeno osuditi, ako se u slučaju Ukrajine pričalo o tome, mislim da ni sada nema nikakve sumnje da je sada međunarodno pravo prekršeno", kaže Marko Babić.
