No EU se još nije javno očitovao o tome kako ojačati obranu Cipra. Nikozija nije aktivirala klauzulu o kolektivnoj obrani iz članka 42.7 Ugovora o EU-u — sličnu članku 5 NATO-a, prema kojem sve članice priskoče u pomoć jednoj od saveznica — što je Francuska učinila nakon terorističkih napada u Bataclanu u Parizu 2015. godine. Ako bi Cipar to učinio, taj bi potez mogao signalizirati da se blok uključuje u rat.