Trump više od godinu dana vrijeđa kanadskog čelnika. Carney sad uzvraća udarac

Evelyn Hockstein/Pool Reuters via AP

Kanadski premijer Mark Carney mjesecima je nastojao održati smiren i pomirljiv odnos s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, unatoč njegovim čestim prozivkama i vrijeđanjima Kanade i njezina premijera. No, čini se da je kanadski čelnik u posljednje vrijeme promijenio pristup – sve češće se šali na Trumpov račun i javno mu uzvraća.

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Jedan od najzapaženijih trenutaka dogodio se u petak na skupu Carneyjeve Liberalne stranke u Ottawi. Govoreći o velikom novom projektu čiste energije, Carney je spomenuo njegov kapacitet, koji je usporedio s 18 Hooverovih brana.

Pritom je raširio ruke i oponašao karakteristične Trumpove pokrete rukama, a zatim uz osmijeh ponovio: "18 Hooverovih brana". Publika je njegovu gestu dočekala glasnim smijehom, piše CNN.

Za političke analitičare taj je trenutak pokazatelj šire promjene u Carneyjevu odnosu prema Trumpu.

"Carney je primio popriličan broj uvreda od predsjednika SAD-a, a sad oprez karakterističan za središnjeg bankara zamjenjuje sve češćim, suptilnim, ali vrlo jasnim udarcima prema Trumpu", rekao je Fen Hampson sa Sveučilišta Carleton u Ottawi.

"Ne bih rekao da su rukavice potpuno skinute, ali ih definitivno olabavljuje", dodao je.

Od pomirljivog tona do javnih prozivki

Carney je na vlast došao 2025. godine s ciljem smirivanja sve napetijih odnosa sa SAD-om. Trump je još početkom svog drugog mandata počeo govoriti o mogućnosti pripajanja Kanade i često je kanadskog premijera nazivao "guvernerom".

Na prvom susretu dvojice čelnika u Bijeloj kući u svibnju 2025. Trump je ponovno spomenuo ideju Kanade kao 51. američke savezne države.

Carney je tada ostao miran i odgovorio: "Kao što znate iz nekretninskog posla, neka mjesta nikad nisu na prodaju."

Trump se na njegovu izjavu nasmijao.

Carney je takav pomirljiv pristup uglavnom zadržao i nakon što je eskalacije trgovinskog sukoba između dviju zemalja.

Tijekom jednog susreta Trumpa je opisivao kao "transformativnog predsjednika" i hvalio njegove napore u posredovanju u međunarodnim sukobima. Istodobno je pokušavao izboriti trgovinske ustupke za Kanadu.

ANDREJ IVANOV / AFP

Kanada je, među ostalim, pojačala napore protiv krijumčarenja fentanila u SAD, iako je prema američkim podacima udio zapljena tog narkotika povezanih s kanadskom granicom bio vrlo malen. Ottawa je također odustala od planiranog poreza na digitalne usluge koji bi pogodio velike američke tehnološke kompanije.

Carney se u jednom trenutku čak ispričao Trumpu zbog oglasa protiv američkih carina koji je razljutio američkog predsjednika i doveo do prekida trgovinskih pregovora.

Trump ga nazivao "guvernerom" i "nezahvalnim"

Dok je Carney uglavnom šutio na osobne prozivke, Trump je nastavio napadati kanadskog premijera.

Nazivao ga je "guvernerom", "zločestim" i "nezahvalnim", a jednom je objavio i umjetnom inteligencijom izrađen meme u kojem Trump stoji iznad Carneyja koji leži na hokejaškom ledu.

Carney je na takve napade uglavnom odgovarao suzdržano. No, posljednjih mjeseci ton se promijenio.

Nakon što je američki ministar obrane Pete Hegseth ismijavao kanadski program mladih kadeta, Carney je poručio administraciji u Washingtonu:

"Prestanite s memovima, prestanite s podbadanjima i prestanite pokušavati izgledati snažno".

Još otvorenije odgovorio je tijekom govora u Europskom parlamentu prošlog tjedna. Kanada je tada dobila poziv da postane prvi "pridruženi član" Europske unije, što je izazvalo novu Trumpovu prijetnju carinama.

"Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi postao suparnik velikim silama, samo s boljim manirama", rekao je Carney.

U kolovozu je ponovno bocnuo Trumpa kad mu se tijekom konferencije za novinare pokvario teleprompter.

"Za razliku od određenog svjetskog čelnika, ja ovo ne smatram zavjerom", rekao je.

Aludirao je na Trumpov raniji incident u Ujedinjenim narodima, kada je nakon kvara telepromptera govorio o mogućoj "sabotaž".

Šale bi mogle dodatno pogoršati odnose

Stručnjaci smatraju da Carneyjevo podbadanje nije samo pitanje humora, nego i znak promjene diplomatske strategije.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Dave Chan / AFP

Eric Van Rythoven, profesor političkih znanosti na Sveučilištu Carleton, smatra da je Carney nakon mjeseci pomirljive diplomacije zaključio kako takav pristup nije donio željene rezultate. Trump je, prema njegovim riječima, posebno osjetljiv na javno nepoštovanje, pa bi Carneyjeve šale mogle dodatno zaoštriti odnose Washingtona i Ottawe.

S druge strane, takav pristup može imati pozitivan odjek u samoj Kanadi. Prema nedavnom istraživanju kanadske tvrtke Leger, 41 posto Kanađana sada SAD smatra neprijateljskom državom, što je 15 postotnih bodova više nego u lipnju 2025. Većina ispitanih, njih 64 posto, rekla je da bi se njihov stav promijenio kada Trump više ne bi bio predsjednik.

Analitičari ipak upozoravaju da javne prozivke ne moraju nužno ostaviti trajne posljedice. Asa McKercher sa Sveučilišta St. Francis Xavier smatra da Trump nije stranac političkim sukobima i osobnim prepucavanjima te da bi se odnosi nakon nekog vremena ponovno mogli smiriti.