MINISTAR U DUBROVNIKU
Bačić: Kupnja zemljišta za rješavanja pitanja zaštićenih najmoprimaca
Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić potpisao je u petak u Dubrovniku sporazum za kupnju zemljišta u Solitudu radi rješavanja pitanja zaštićenih najmoprimaca, te obišao gradilišta energetske obnove zgrada Policijske uprave i Opće bolnice.
Sporazum za kupnju zemljišta u Solitudu potpisali su ministar Bačić, dubrovački gradonačelnik Mato Franković i ravnatelj Agencije za promet nekretninama Dragan Hristov. Kupoprodajnim ugovorom stječu se tri nekretnine površine 3.574 četvorna metra, u vrijednosti od 2 milijuna eura, te projektna dokumentacija, navodi se u priopćenju Ministarstva.
„Ovim projektom riješit ćemo problem gotovo dvije trećine zaštićenih najmoprimaca u Dubrovniku. Na području grada podneseno je 109 zahtjeva, 21 zaštićeni najmoprimac već je isplaćen kroz jednu od pet predviđenih mjera, u tijeku je potpisivanje ugovora s još dvije obitelji, a preostaje nam riješiti oko 80 zahtjeva“, rekao je Bačić.
Ugovor je sklopljen na temelju Zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske i Odluke Ustavnog suda RH. Presuda u slučaju Statileo bavi se nacionaliziranim stanovima za vrijeme bivše Jugoslavije, koji su dodijeljeni na korištenje trećim osobama, uz zasnivanje stanarskog prava.
Taj institut ukinut je 1996. godine, a nositeljima tog prava dodijeljen je status zaštićenih najmoprimaca. Vlasnici stanova koji su bili upisani u zemljišnim knjigama, zahtijevali su povrat svojih nekretnina i Europski sud za ljudska prava obvezao je Hrvatsku da riješi problem.
Tri građevine u Solitudu sastojale bi se od podruma, prizemlja i tri nadzemne etaže. Dvije zgrade sadržavale bi 17 stambenih jedinica i 35 parkirališnih mjesta, dok bi treća imala 16 stambenih jedinica i 32 parkirna mjesta. Ministar Bačić istaknuo je da će stanovi po potrebi biti prilagođeni budućim korisnicima, zbog čega će se pristupiti izmjenama građevinske dozvole radi usklađivanja s njihovim potrebama.
„Važno je riješiti pitanje zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova u kojima oni žive. Potpisivanjem ugovora riješit ćemo gotovo u potpunosti ovaj problem u Dubrovniku. Grad se obvezao izgraditi potrebnu infrastrukturu, a Vlada RH osigurat će izgradnju stanova putem Ministarstva i APN-a“, rekao je gradonačelnik Franković.
Stambene jedinice za zaštićene najmoprimce grade se u jedinicama s najviše zahtjeva
Ministar Bačić je naveo daje pristiglo više od 1.300 zahtjeva zaštićenih najmoprimaca diljem zemlje. „Država je dužna osigurati toliko stambenih jedinica, kako bismo u njih mogli smjestiti zaštićene najmoprimce s jedne strane, a s druge strane vratiti stanove vlasnicima“, kazao je. Dosad je isplaćeno više od 300 zaštićenih najmoprimaca, dok su se ostali odlučili za jednu od preostalih mjera.
U siječnju ove godine potpisan je ugovor za gradnju 152 stana za zaštićene najmoprimce u zagrebačkom naselju Blato, a izgradit će se i zgrada s 58 stanova u četvrti Sirobuje u Splitu.
Također, društvo Državne nekretnine trenutačno adaptira oko 300 stanova u gradovima s najvećim brojem zaštićenih najmoprimaca kako bi bili spremni za useljenje u okviru ovog programa.
Iz Ministarstva graditeljstva podsjećaju da je Odbor ministara Vijeća Europe u prosincu 2025. godine, nakon 11 godina ukinuo nadzor nad Republikom Hrvatskom po ovoj tematici zbog donošenja zakona i programskih mjera te njihove provedbe.
Energetska obnova zgrada javne namjene
Ministar Bačić obišao je i dva gradilišta energetske obnove - zgradu dubrovačke Policijske uprave, čija je energetska obnova vrijedna 2,3 milijuna eura. Obnova obuhvaća 3.834 četvorna metra, a očekivane uštede nakon završetka dubinske energetske obnove iznose 83,31 posto za godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i 66,71 posto godišnje primarne energije.
Obišao je i gradilište energetske obnove zgrade Opće bolnice Dubrovnik. Projekt je vrijedan 20,2 milijuna eura, a obnavljaju se 19.322 četvorna metra bolnice.
„Riječ je o obnovi i adaptaciji objekata A i B, a pripremljen je projekt i za cijelu bolnicu. Radovi napreduju ubrzano, unatoč početnom zastoju, i očekujemo završetak u predviđenim rokovima. Planirano je i proširenje pedijatrije te dodatna ulaganja u više katove bolnice, a s vremenom i preostalog dijela“, izjavio je ravnatelj bolnice Marijo Bekić.
Predviđene uštede nakon dubinske energetske obnove iznose 62,74 posto za godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i 88,55 posto godišnje primarne energije.
Bačić je rekao da će uštede "značajno pripomoći financijskom poslovanju bolnice“ i podsjetio da je trenutačno aktivan javni Poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora vrijedan 106 milijuna eura te je pozvao sve zainteresirane dionike da se prijave na poziv.
