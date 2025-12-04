Bačić: "Dvije su opcije za rušenje zgrade Vjesnika"

Ministar Branko Bačić u četvrtak je najavio da bi se uklanjanje nebodera Vjesnika moglo provesti objedinjenim modelom nabave "design and build", kojim bi isti izvođač radio projekt i rušenje, a radovi se očekuju početkom veljače, nakon čega bi slijedio natječaj za novi kompleks.
Zgrada Vjesnika, teško oštećena u požaru i nosivosti oko 20 posto projektirane, bit će uklonjena, a Ministarstvo graditeljstva očekuje da bi rušenje moglo uslijediti krajem siječnja ili početkom veljače, iako rok još nije potvrđen. Nakon uklanjanja slijedi postupak realizacije novog kompleksa kroz arhitektonski natječaj, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon sjednice Vlade.
Ministarstvo je u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom poslalo upit na 34 adrese potencijalnih izvođača i projektanata uklanjanja, a zaprimljeno je 18 odgovora. Analiza ponuda trebala bi završiti do kraja tjedna, a početkom idućeg tjedna slijedi priprema dokumentacije za javnu nabavu kroz pregovarački postupak.
Branko Bačić rekao je da su "blizu odluke" da se posao provede modelom "design and build", kojim bi isti izvođač radio projekt i rušenje, što bi ubrzalo postupak u odnosu na zasebne nabave. O načinu uklanjanja, miniranjem ili mehanički, odlučit će suvlasnici nakon pregovora s ponuditeljima. U početku se razmatralo miniranje s prelamanjem zgrade prema zapadu radi zaštite podzemnih instalacija, no mehanička metoda ostaje otvorena opcija.
Izrada projekta uklanjanja zahtijevat će najmanje tri tjedna od izbora izvođača, nakon čega slijede pripremni radovi i rušenje.
"Rok do kraja godine nije realan. Nadamo se uklanjanju u planiranom roku, možda početak veljače, ali to još ne mogu potvrditi", rekao je ministar te naglasio da sigurnost građana, radnika i prometa ima prioritet.
Troškovi uklanjanja zasad nisu objavljeni. Prema Bačiću, oko tri posto vrijednosti police pokriva osiguranje, dok će ostatak troška iznad tog iznosa solidarno snositi suvlasnici. U novom kompleksu očekuje se zadržavanje prostora press-centra i Hrvatskog olimpijskog odbora.
Državni inspektorat provodi postupak i očekuje se da će do kraja tjedna donijeti rješenje o uklanjanju, rekao je ministar.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
