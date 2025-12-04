Bačić: "Dvije su opcije za rušenje zgrade Vjesnika"

Branko Bačić rekao je da su "blizu odluke" da se posao provede modelom "design and build", kojim bi isti izvođač radio projekt i rušenje, što bi ubrzalo postupak u odnosu na zasebne nabave. O načinu uklanjanja, miniranjem ili mehanički, odlučit će suvlasnici nakon pregovora s ponuditeljima. U početku se razmatralo miniranje s prelamanjem zgrade prema zapadu radi zaštite podzemnih instalacija, no mehanička metoda ostaje otvorena opcija.