Bakić iz Možemo: Dabrin čin je gnjusan i zastrašujući, oko njega treba uspostaviti sanitarni kordon

I saborski zastupnik stranke Možemo Damir Bakić oštro je reagirao na posljednji skandalozni ispad saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre i njegovo pjevanje stihova koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića
Oglas
"To što je jučer učinio zastupnik Dabro, to je gnjusno i zastrašujuće. Nije on u svojoj poruci veličao NDH i njezinog poglavnika Antu Pavelića unatoč tome što je taj zločinački i genocidni režim činio, nego upravo zato! To je iskazivanje mržnje i otvorena prijetnja ne samo jednoj osobi, nego i cijeloj srpskoj nacionalnoj zajednici. I sasvim sigurno napad ne samo na temeljne ustavne vrijednosti, nego i na vrijednosti na kojima je izgrađena EU i cijeli slobodni svijet", ocijenio je u ponedjeljak saborski zastupnik stranke Možemo Damir Bakić u objavi na društvenoj mreži Facebook.
Bakić se pita kako sad zvuče riječi premijera Plenkovića, predsjednika Sabora Jandrokovića i cijelog HDZ-a kako su oni jedina obrana normalne Hrvatske.
"Jer ne samo da nisu, nego su oni sa zastupnikom Dabrom i njegovom strankom u svom zagrljaju upravo prijetnja normalnoj i demokratskoj Hrvatskoj", naglasio je Bakić i dodao da u istinski demokratskoj državi, koja iskreno i bezuvjetno stoji iza svojih temeljnih vrijednosti, ovakvi pojedinci i njihove stranke ne čine dio vladajuće većine.
"Oko njih je neprobojan i beskompromisan politički sanitarni kordon i nikako drugačije", zaključio je istaknuti parlamentarac iz stranke Možemo.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas