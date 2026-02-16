Bakić iz Možemo: Dabrin čin je gnjusan i zastrašujući, oko njega treba uspostaviti sanitarni kordon

"To što je jučer učinio zastupnik Dabro, to je gnjusno i zastrašujuće. Nije on u svojoj poruci veličao NDH i njezinog poglavnika Antu Pavelića unatoč tome što je taj zločinački i genocidni režim činio, nego upravo zato! To je iskazivanje mržnje i otvorena prijetnja ne samo jednoj osobi, nego i cijeloj srpskoj nacionalnoj zajednici. I sasvim sigurno napad ne samo na temeljne ustavne vrijednosti, nego i na vrijednosti na kojima je izgrađena EU i cijeli slobodni svijet", ocijenio je u ponedjeljak saborski zastupnik stranke Možemo Damir Bakić u objavi na društvenoj mreži Facebook.