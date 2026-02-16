Oglas

SLAVLJENJE PAVELIĆA

Bakić iz Možemo: Dabrin čin je gnjusan i zastrašujući, oko njega treba uspostaviti sanitarni kordon

N1 Info
16. velj. 2026. 09:15
I saborski zastupnik stranke Možemo Damir Bakić oštro je reagirao na posljednji skandalozni ispad saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre i njegovo pjevanje stihova koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića

"To što je jučer učinio zastupnik Dabro, to je gnjusno i zastrašujuće. Nije on u svojoj poruci veličao NDH i njezinog poglavnika Antu Pavelića unatoč tome što je taj zločinački i genocidni režim činio, nego upravo zato! To je iskazivanje mržnje i otvorena prijetnja ne samo jednoj osobi, nego i cijeloj srpskoj nacionalnoj zajednici. I sasvim sigurno napad ne samo na temeljne ustavne vrijednosti, nego i na vrijednosti na kojima je izgrađena EU i cijeli slobodni svijet", ocijenio je u ponedjeljak saborski zastupnik stranke Možemo Damir Bakić u objavi na društvenoj mreži Facebook.

Bakić se pita kako sad zvuče riječi premijera Plenkovića, predsjednika Sabora Jandrokovića i cijelog HDZ-a kako su oni jedina obrana normalne Hrvatske.

"Jer ne samo da nisu, nego su oni sa zastupnikom Dabrom i njegovom strankom u svom zagrljaju upravo prijetnja normalnoj i demokratskoj Hrvatskoj", naglasio je Bakić i dodao da u istinski demokratskoj državi, koja iskreno i bezuvjetno stoji iza svojih temeljnih vrijednosti, ovakvi pojedinci i njihove stranke ne čine dio vladajuće većine.

"Oko njih je neprobojan i beskompromisan politički sanitarni kordon i nikako drugačije", zaključio je istaknuti parlamentarac iz stranke Možemo.

Teme
Ante Pavelić Damir Bakić Domovinski pokret Josip Dabro Možemo Vlada Andreja Plenkovića ustaške pjesme

