Što će Plenković reći o Dabrinoj snimci i Hrebakovoj prijetnji?

Kandidat za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić danas će biti saslušan na zajedničkoj sjednici triju saborskih odbora - Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku te Odbora za obitelj, mlade i sport.
Ružić na tu poziciju dolazi kao zamjena za dosadašnjeg ministra Marina Piletića.
Ružića će pred odborima predstaviti premije Andrej Plenković.
Praksa je, naime, da ministra, koji se u Vladu imenuje naknadno, na sjednici odbora predstavi premijer, a zastupnici mu postavljaju pitanja.
O povjerenju novom ministru potom se glasa na sjednici Sabora, a da bi bio potvrđen mora dobiti glasove 76 zastupnika. Prema najavama, Sabor će o novom ministru glasati u petak, 20. veljače.
Novi Dabrin skandal
No, ono što danas privlači pažnju više od ovog događaja jest premijerov komentar na najnoviji skandal s DP-ovim Josipom Dabrom.
Svi, naime, čekaju čuti što će reći premijer na sporne snimke DP-ovca Josipa Dabre i prijetnje HSLS-ovg Hrebaka izlaskom iz vladajuće koalicije.
Jučer su, nakon objave snimke i Hrebakove reakcije na nju, uslijedile i brojne reakcije, kako oporbe, tako i iz samog HDZ-a.
