Benčić: "Ako je otpor fašizmu ‘ljetni blues’, građanima je svagdašnji sevdah”

“Bilo je ljudi kojima je ovo ljeto zaista bilo blues; oni koje se napadalo na ulici od strane ljudi u crnom, oni kojima su po fasadama od Benkovca do Zagreba ispisivane prijetnje, oni koji se boje za svoj život jer su prokazani kao antifašisti. A antifašizam je, po premijeru, fujfuj i ‘ljetni blues’”, kazala je zastupnica.