Benčić: "Ako je otpor fašizmu ‘ljetni blues’, građanima je svagdašnji sevdah”

N1 Info
15. ruj. 2025. 15:52
Na aktualnom prijepodnevu u Saboru, na kojem zastupnici vladajućima i premijeru Andreju Plenkoviću postavljaju 41 pitanje, riječ je uzela i zastupnica stranke Možemo!, Sandra Benčić

Na aktualnom prijepodnevu u Saboru, na kojem zastupnici vladajućima i premijeru Andreju Plenkoviću postavljaju 41 pitanje, riječ je uzela i zastupnica stranke Možemo!. Osvrnula se na novu premijerovu poštapalicu – “ljetni blues” – kojom je, uz već uobičajene optužbe za “histeriju”, opisao otpor opozicije.

“Bilo je ljudi kojima je ovo ljeto zaista bilo blues; oni koje se napadalo na ulici od strane ljudi u crnom, oni kojima su po fasadama od Benkovca do Zagreba ispisivane prijetnje, oni koji se boje za svoj život jer su prokazani kao antifašisti. A antifašizam je, po premijeru, fujfuj i ‘ljetni blues’”, kazala je zastupnica.

Dodala je da je ovo ljeto bilo blues i onima koje su pogodila poskupljenja hrane duž obale, radnicima i umirovljenicima kojima standard pada, te poljoprivrednicima koji su morali bacati lubenice i grožđe zbog preplavljenosti tržišta uvoznom robom.

“Ako je njemu otpor ljevice ljetni blues, onda je građanima sevdah svagdašnji”, zaključila je.

Teme
andrej plenković benčić odgovorila plenkoviću ljetni blues sandra benčić sevdah

