Na aktualnom prijepodnevu u Saboru, na kojem zastupnici vladajućima i premijeru Andreju Plenkoviću postavljaju 41 pitanje, riječ je uzela i zastupnica stranke Možemo!, Sandra Benčić
Ako je otpor fašizmu ‘ljetni blues’, građanima je svagdašnji sevdah”
Na aktualnom prijepodnevu u Saboru, na kojem zastupnici vladajućima i premijeru Andreju Plenkoviću postavljaju 41 pitanje, riječ je uzela i zastupnica stranke Možemo!. Osvrnula se na novu premijerovu poštapalicu – “ljetni blues” – kojom je, uz već uobičajene optužbe za “histeriju”, opisao otpor opozicije.
“Bilo je ljudi kojima je ovo ljeto zaista bilo blues; oni koje se napadalo na ulici od strane ljudi u crnom, oni kojima su po fasadama od Benkovca do Zagreba ispisivane prijetnje, oni koji se boje za svoj život jer su prokazani kao antifašisti. A antifašizam je, po premijeru, fujfuj i ‘ljetni blues’”, kazala je zastupnica.
Dodala je da je ovo ljeto bilo blues i onima koje su pogodila poskupljenja hrane duž obale, radnicima i umirovljenicima kojima standard pada, te poljoprivrednicima koji su morali bacati lubenice i grožđe zbog preplavljenosti tržišta uvoznom robom.
“Ako je njemu otpor ljevice ljetni blues, onda je građanima sevdah svagdašnji”, zaključila je.
