Oglas

"SJAJNI SU"

VIDEO / Charlie Kirk je toliko volio Srbe da su mu dali nadimak: Evo što je sve govorio o njima

author
N1 Info
|
14. ruj. 2025. 16:37
Charlie Kirk
JOE RAEDLE / AFP

Bliski suradnik Donalda Trumpa i izvršni direktor organizacije Turning Point USA, Charlie Kirk (31), podlegao je ozljedama nakon što je upucan tijekom nastupa u saveznoj državi Utah. Bio je poznat kao konzervativni republikanac i direktan govornik, ali i kao veliki prijatelj Srba.

Oglas

U jednom razdoblju života bio je jedini Amerikanac u amaterskoj (AAU) srpskoj košarkaškoj momčadi iz Illinoisa pod nazivom Bijeli orlovi s kojom je putovao po Sjedinjenim Državama, prenosi Serbian Times. Više je puta naglašavao koliko je slab na Srbe i koliko mu je stalo do njih.

"Odrastao sam s puno Srba u Chicagu. Slab sam na njih. Sjajni su. Znam reći na srpskom najgore moguće stvari, ali ih neću izgovoriti u emisiji jer bi Savezna komisija za komunikacije (FCC) našla način da me kazni zbog toga", rekao je u jednom intervjuu i dodao da su mu Srbi zbog međusobne naklonosti i povezanosti dali nadimak Ševa Kurković.

"Izgledao sam kao Hrvat, Bosanac, Albanac ili Srbin"

Potom je iznio malo više detalja o samoj košarkaškoj momčadi.

"Svi su bili Srbi osim mene, ali izgledao sam kao da sam s Balkanskog poluotoka. Izgledao sam kao Hrvat, Bosanac, Albanac ili Srbin."

Dodao je da su igrali u lokalnoj ligi uglavnom protiv afroameričkih ekipa i da nikada nije bilo nikakvih problema, ponajmanje rasnih.

"I nikada o tome nismo ni razmišljali. Ne šalim se. Nijednog trenutka. I ovo možda zvuči nevezano, ali odjednom smo shvatili - da, mi smo bijela momčad. I rekli smo "Pa dobro, svi se međusobno poznajemo, svi su iz srpske zajednice." To je bilo fora. I to je bilo to", kazao je Kirk.

Njegovo ubojstvo obišlo je svijet, a zbog ovih informacija za njim tuguju u Srbiji. Ali i Republici Srpskoj.

"Dok jedne politički eliminiraju zloupotrebom pravosuđa, druge uklanjaju oružjem, nasilno i brutalno. Ne smijemo dopustiti da uguše slobodnu riječ ili volju naroda izraženu na slobodnim i poštenim izborima", poručila je članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović nakon Kirkova ubojstva, pritom ponovivši koliko je taj desničarski aktivist bio sklon Srbima.

Također je navedeno da je i njezin stranački šef Milorad Dodik osudio Kirkovo ubojstvo.

Teme
atentat charlie kirk nadimak srbi tyler robinson

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ