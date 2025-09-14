VIDEO / Charlie Kirk je toliko volio Srbe da su mu dali nadimak: Evo što je sve govorio o njima

Bliski suradnik Donalda Trumpa i izvršni direktor organizacije Turning Point USA, Charlie Kirk (31), podlegao je ozljedama nakon što je upucan tijekom nastupa u saveznoj državi Utah. Bio je poznat kao konzervativni republikanac i direktan govornik, ali i kao veliki prijatelj Srba.
U jednom razdoblju života bio je jedini Amerikanac u amaterskoj (AAU) srpskoj košarkaškoj momčadi iz Illinoisa pod nazivom Bijeli orlovi s kojom je putovao po Sjedinjenim Državama, prenosi Serbian Times. Više je puta naglašavao koliko je slab na Srbe i koliko mu je stalo do njih.
"Odrastao sam s puno Srba u Chicagu. Slab sam na njih. Sjajni su. Znam reći na srpskom najgore moguće stvari, ali ih neću izgovoriti u emisiji jer bi Savezna komisija za komunikacije (FCC) našla način da me kazni zbog toga", rekao je u jednom intervjuu i dodao da su mu Srbi zbog međusobne naklonosti i povezanosti dali nadimak Ševa Kurković.
"Izgledao sam kao Hrvat, Bosanac, Albanac ili Srbin"
Potom je iznio malo više detalja o samoj košarkaškoj momčadi.
"Svi su bili Srbi osim mene, ali izgledao sam kao da sam s Balkanskog poluotoka. Izgledao sam kao Hrvat, Bosanac, Albanac ili Srbin."
Dodao je da su igrali u lokalnoj ligi uglavnom protiv afroameričkih ekipa i da nikada nije bilo nikakvih problema, ponajmanje rasnih.
"I nikada o tome nismo ni razmišljali. Ne šalim se. Nijednog trenutka. I ovo možda zvuči nevezano, ali odjednom smo shvatili - da, mi smo bijela momčad. I rekli smo "Pa dobro, svi se međusobno poznajemo, svi su iz srpske zajednice." To je bilo fora. I to je bilo to", kazao je Kirk.
Njegovo ubojstvo obišlo je svijet, a zbog ovih informacija za njim tuguju u Srbiji. Ali i Republici Srpskoj.
"Dok jedne politički eliminiraju zloupotrebom pravosuđa, druge uklanjaju oružjem, nasilno i brutalno. Ne smijemo dopustiti da uguše slobodnu riječ ili volju naroda izraženu na slobodnim i poštenim izborima", poručila je članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović nakon Kirkova ubojstva, pritom ponovivši koliko je taj desničarski aktivist bio sklon Srbima.
Također je navedeno da je i njezin stranački šef Milorad Dodik osudio Kirkovo ubojstvo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
