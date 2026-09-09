Iz Možemo odgovorili Jandrokoviću: Jeftina je cijena po kojoj ste isporučili Liku mafiji

Sabor svoj stav izražava zaključkom, na sjednici, glasanjem. Tražili smo upravo to: da Sabor – a ne pojedinac – jasno kaže da vlast koja s državnim počastima pokapa ratnog zločinca i negira genocid ne može biti partner u pristupnim pregovorima. Ako se predsjednik Sabora s tim slaže, kako tvrdi, nema nijednog razloga da to ne stavi na dnevni red. Ako nema mandat svog premijera da ono što govori na presici pretvori u odluku Sabora, razumijemo zašto mu je lakše govoriti o proceduri i jeftinom politikanstvu, kažu u Možemo.