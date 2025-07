Bez vode usred toplinskog vala: Stanovnici Vrhovina već deset dana čekaju osnovnu životnu potrebu

"Problem je u Komunalcu Otočac. Oni jednostavno ugase pumpe. Vode ima dovoljno za sve, no u Komunalcu tvrde da dolazi do preopterećenja pa moraju isključiti pumpe. Nejasno je zašto to čine samo nama, odnosno selima općine Vrhovine, a ne i ostalima", izjavio je Delić za Agroklub.