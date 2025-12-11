Bivši diplomat: "Europsko-američko savezništvo puca po svim šavovima"

"Europe nema u ovoj (američkoj) igri oko Ukrajine. Isključena je iz svih mirovnih pregovora, ali barem bi trebala imati pravo na mirovinu inicijativu. Ako SAD daje program, platformu koja je u biti nesklona Europi, da ne kažem antieuropska, onda bi od Europe bilo očekivano da izađe na diplomatsko tržište sa svojim idejama. A mi od nje još nismo dobili nekakav čvrst program za zaustavljanje rata u Ukrajini i za realni pravedni mir. Sve dok je ruska vojska na petini teritorija Ukrajine, ne možemo govoriti o potpuno pravednom miru, nego moramo govoriti o najpravednijem mogućem miru. A europsko-američko savezništvo sad puca na svim stranama, po svim šavovima", kazao je.