revidirani mirovni plan
Ukrajina priprema odgovor Trumpu: "Ne želimo predati ništa"
Ukrajina se priprema predstaviti revidirani mirovni plan Bijeloj kući, nastojeći izbjeći teritorijalne ustupke Rusiji.
Kijev će SAD-u iznijeti alternative nakon što je predsjednik Vladimir Zelenski ponovno odbacio predaju teritorija, rekavši da na to „nema pravo“ ni prema ukrajinskom ni prema međunarodnom pravu, javlja BBC.
Komentar je dao tijekom susreta s europskim i NATO čelnicima u ponedjeljak, kao dio zajedničkih napora da se odvrati SAD od davanja podrške mirovnom sporazumu koji uključuje velike ustupke na štetu Ukrajine – a za koji saveznici strahuju da bi je ostavio ranjivom na buduću invaziju.
U međuvremenu, grad Sumi u sjeverozapadnoj Ukrajini ostao je tijekom noći bez električne energije nakon ruskog napada dronom.
Guverner regije rekao je da je više od desetak dronova pogodilo energetsku infrastrukturu, što je najnoviji u nizu ruskih noćnih napada. Nije bilo prijavljenih žrtava.
Aktualna diplomatska turneja Zelenskog Europom dolazi nakon višednevnih intenzivnih razgovora između američkih i ukrajinskih pregovarača tijekom vikenda, koji nisu rezultirali dogovorom koji bi Kijev mogao prihvatiti.
Zelenski je u ponedjeljak trebao dobiti izvješće o tom privatnom sastanku od svog glavnog suradnika Rustema Umerova, koji je na Telegramu napisao da će mu prenijeti detalje izravnih razgovora između SAD-a i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Prema navodima francuske agencije AFP, ukrajinski predsjednik rekao je na konferenciji za novinare da bi njegov tim mogao poslati novi prijedlog Amerikancima već u utorak.
"Ne želimo predati ništa"
Na temu predaje teritorija, Zelenski je rekao: „Rusija inzistira da se odreknemo teritorija, ali mi ne želimo predati ništa.“
Nastavio je: „Nemamo pravno pravo na to, prema ukrajinskom zakonu, našem ustavu i međunarodnom pravu. A nemamo ni moralno pravo.“
Zelenski je dugo isticao da bi svaka promjena ukrajinskih granica trebala biti odobrena na narodnom referendumu.
Drugdje je rekao novinarima da je prvotni američki prijedlog s 28 točaka – koji su Kijev i europski čelnici odbacili kao previše sklon Rusiji – smanjen na 20 točaka, prema navodima agencije Interfax-Ukrajina.
Kazao je da nijedna „proukrajinska“ točka nije uklonjena iz nacrta, iako nije bilo ni „kompromisa“ oko teritorija.
Najosjetljivija pitanja
Zelenski je kao „najosjetljivija“ pitanja istaknuo kontrolu nad istočnom regijom Donbas i nuklearnom elektranom Zaporižja.
Izvorna, procurjela verzija američkog plana predviđala je da Ukrajina preda potpunu kontrolu nad Donbasom Rusiji, unatoč tome što ruske snage nisu uspjele u potpunosti zauzeti tu regiju nakon gotovo četiri godine rata.
Prema nacrtu, energija proizvedena u Zaporižju – najvećoj nuklearnoj elektrani u Europi – bila bi podijeljena između Rusije i Ukrajine.
Čelnici u Kijevu i diljem Europe naznačili su da je posljednjih tjedana ostvaren napredak u doradi tog nacrta te su pohvalili administraciju Donalda Trumpa zbog nastojanja da posreduje u okončanju borbi.
No za ponedjeljak na brzinu sazvan sastanak u Downing Streetu – kojem su nazočili Zelenski, britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz – široko je shvaćen kao izraz podrške Ukrajini u njezinu nastojanju da odoli pritisku Bijele kuće.
Otvorena pitanja
Iz Ureda premijera priopćeno je da je postignut dogovor kako američki pregovori predstavljaju „kritičan trenutak“ za povećanje potpore Ukrajini, uz ponovljeni poziv na „pravedan i trajan mir… koji uključuje snažna sigurnosna jamstva“.
Priroda budućih sigurnosnih jamstava također je jedno od otvorenih pitanja u pregovorima.
Napori se nastavljaju na okupljanju međunarodne koalicije spremne pružati trajnu vojnu potporu Kijevu u slučaju mirovnog sporazuma, iako još nije jasno kakav bi oblik to imalo.
Dok su Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predložile raspoređivanje međunarodnih trupa u Ukrajinu, nekoliko ključnih europskih obrambenih aktera, uključujući Njemačku i Italiju, izrazilo je skepticizam prema toj ideji.
Također nije jasno do koje bi mjere SAD bio spreman poduprijeti buduće obrambene aranžmane za Ukrajinu.
Zelenski otputovao u Bruxelles
Nakon razgovora u Londonu, Zelenski je odletio u Bruxelles na sastanak s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a u utorak će se sastati s premijerkom Italije Giorgiom Meloni.
Moskva je također ustvrdila da su razgovori s Bijelom kućom bili konstruktivni, unatoč slabim javnim naznakama da se odmaknula od svojih ciljeva postavljenih pri pokretanju invazije u veljači 2022.
U nedjelju je Trump naznačio da smatra Zelenskog glavnom preprekom postizanju mirovnog sporazuma, koji je učinio ključnim ciljem svoje vanjske politike i za koji je tvrdio da bi ga mogao brzo postići tijekom predsjedničke kampanje 2024.
Rekao je novinarima da je Rusija „zadovoljna“ mirovnim planom koji je SAD iznio objema stranama, ali da je „pomalo razočaran što predsjednik Zelenski ga još nije pročitao“. Nije bilo jasno je li to doista tako, piše BBC.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare