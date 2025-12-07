Kremlj: Nova američka sigurnosna strategija u skladu s ruskom vizijom

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Rusija je pozdravila novu Strategiju nacionalne sigurnosti predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, nazvavši je „uvelike usklađenom” s vizijom Moskve. Dokument od 33 stranice, koji je ovaj tjedan predstavila američka administracija, sugerira da se Europa suočava s „civilizacijskim brisanjem” i ne prikazuje Rusiju kao prijetnju SAD-u.

Borba protiv stranog utjecaja, okončanje masovnih migracija i odbacivanje, kako se tvrdi, prakse „cenzure” unutar EU-a spominju se kao drugi prioriteti u izvješću, piše BBC.

Nekoliko dužnosnika EU-a i analitičara kritiziralo je strategiju, dovodeći u pitanje njezin naglasak na slobodi izražavanja i uspoređujući je s jezikom koji koristi Kremlj.

„Prilagodbe koje vidimo… uvelike su usklađene s našom vizijom”, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu objavljenom u nedjelju u ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS.

„Smatramo to pozitivnim korakom”, rekao je, dodajući da će Moskva nastaviti analizirati dokument prije donošenja čvrstih zaključaka. Strategija koristi blaži ton prema Rusiji, zbog čega se dužnosnici EU-a brinu da bi to moglo oslabiti njezin stav prema Moskvi dok pokušava okončati rat u Ukrajini.

U dokumentu se EU okrivljuje za blokiranje američkih napora da okonča sukob i navodi se da SAD mora „ponovno uspostaviti stratešku stabilnost s Rusijom”, što bi „stabiliziralo europska gospodarstva”.

Čini se da podržava nastojanja utjecanja na politiku na kontinentu, napominjući da bi američka politika trebala davati prednost „otporu trenutačnoj europskoj putanji unutar europskih nacija”.

Novo izvješće također poziva na obnovu „zapadnog identiteta” i tvrdi da će Europa biti „neprepoznatljiva za 20 godina ili manje” te da su njezini ekonomski problemi „zasjenjeni stvarnom i još oštrijom prijetnjom civilizacijskog brisanja”.

„Nije nimalo očito hoće li pojedine europske države imati dovoljno snažna gospodarstva i vojske da ostanu pouzdani saveznici”, navodi se u dokumentu.

U oštrom kontrastu s tim, dokument slavi utjecaj „domoljubnih europskih stranaka” i kaže da „Amerika potiče svoje političke saveznike u Europi da promiču ovu obnovu duha”.

Dok EU vodi stalne razgovore s Trumpovom administracijom o postizanju mirovnog sporazuma u Ukrajini, neki su dužnosnici naglasili trajnost svog odnosa sa SAD-om, istodobno izražavajući „pitanja” u vezi s dokumentom.

„SAD će ostati naš najvažniji saveznik u [NATO] savezu. Taj je savez, međutim, usredotočen na rješavanje sigurnosnih pitanja”, rekao je u petak njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul.

„Smatram da pitanja slobode izražavanja ili organizacije naših slobodnih društava ne pripadaju [u strategiju], barem kada je riječ o Njemačkoj.”

U objavi na društvenim mrežama upućenoj svojim „američkim prijateljima”, poljski premijer Donald Tusk rekao je da je „Europa vaš najbliži saveznik, a ne vaš problem” i podsjetio na njihove „zajedničke neprijatelje”.

„To je jedina razumna strategija naše zajedničke sigurnosti. Osim ako se nešto nije promijenilo.”

U međuvremenu je bivši švedski premijer Carl Bildt napisao da se dokument „pozicionira desnije od krajnje desnice”. SAD se sve više približava krajnje desnoj stranci AfD u Njemačkoj, koju je njemačka obavještajna služba klasificirala kao ekstremno desnu.

Promičući poruku „America First”, strategija navodi da SAD namjerava ciljati navodne brodove za krijumčarenje droge u Karipskom moru i istočnom Pacifiku, razmatrajući moguće vojne akcije u Venezueli.

SAD također poziva Japan, Južnu Koreju, Australiju i Tajvan na povećanje vojnih izdataka. Demokrati u Kongresu upozorili su da bi dokument mogao razbiti američke vanjskopolitičke odnose.

Zastupnik Jason Crow iz Colorada, koji sjedi u odborima Zastupničkog doma nadležnima za obavještajne službe i oružane snage, nazvao je strategiju „katastrofalnom za američki položaj u svijetu”. Zastupnik iz New Yorka Gregory Meeks rekao je da ona „odbacuje desetljeća vrijednosno utemeljenog američkog vodstva”.