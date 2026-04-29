Iz Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske (UPUZ) u srijedu su odbacili navode Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) o neprimjerenom financiranju te istaknuli da djeluju na temelju zakonskog prava na udruživanje, a da su članarine razmjerne uslugama koje pruža.
Reagirajući na HUBOL-ove navode da su javne zdravstvene ustanove u pet godina UPUZ-u uplatile više od 2,5 milijuna eura, iz UPUZ-a su poručili da je riječ o ustavnom i zakonskom pravu na udruživanje.
"Pravo zdravstvenih ustanova na udruživanje njihovo je ustavno, zakonsko i međunarodno zajamčeno pravo", istaknuli su u priopćenju te dodali da takav ili sličan oblik udruživanja nije specifičnost Hrvatske, nego standard u gotovo svim europskim državama.
Tvrdnje da je novac uzet od zaposlenika ili pacijenata nisu utemeljene
Osvrćući se na iznos koji navodi HUBOL, iz udruge kažu da se radi o zbirnim podacima bez konteksta te da ukupan iznos od 2,5 milijuna eura, promatran kroz razdoblje od pet godina i velik broj zdravstvenih ustanova, predstavlja razmjerno ograničen iznos na razini pojedine ustanove.
Kako navode, iznos članarine za 2025. iznosi 0,60 eura mjesečno po zaposleniku, pri čemu prihodi od članarina čine približno 50 posto ukupnih prihoda, dok se preostali dio odnosi na projekte i vlastite aktivnosti.
UPUZ odbacuje i tvrdnje o izvoru novčanih sredstava. "Tvrdnje da se radi o sredstvima 'uzetima od zaposlenika' ili 'od pacijenata' nisu utemeljene", poručili su te naglasili da je članstvo dobrovoljno i da ustanove samostalno odlučuju o izdvajanjima.
Ističući svoju ulogu u zdravstvenom sustavu, iz UPUZ-a su naveli da aktivno pridonose njegovoj stabilnosti i funkcionalnosti, uz sudjelovanje u zakonodavnim procesima i kolektivnim pregovorima.
Kao konkretan primjer djelovanja naveli su situaciju iz srpnja 2025. kada je HZZO smanjio limite bolnicama za 10 posto.
"Zajedničkom akcijom ravnatelja bolnica preko UPUZ-a te razumijevanjem ministrice zdravstva, limiti su vraćeni na prijašnju razinu, te povećani dodatno za čak 10 posto", istaknuli su te dodali da je to značilo "30 milijuna eura mjesečno više za bolnice".
Članstvo u UPUZ-u je dobrovoljno za razliku od HLK
U priopćenju su se iz UPUZ-a osvrnuli i na Hrvatsku liječničku komoru (HLK) te naveli da ta komora raspolaže s gotovo 25 milijuna eura u pet godina, što je deset puta više od UPUZ-ova proračuna, te da se HLK u značajnoj mjeri financira kroz obvezno članstvo liječnika, za razliku od dobrovoljnog članstva u UPUZ-HR.
Smatraju i da su istupi HUBOL-a motivirani pritiskom. "Smatramo da je osnovni cilj bio pritisak na ravnatelje da istupe iz UPUZ-a te da se naša udruga ušutka", ustvrdili su.
Iz HUBOL-a su ranije je naveli da su javne zdravstvene ustanove u pet godina uplatile više od 2,5 milijuna eura UPUZ-u te pozvali ravnatelje, Ministarstvo zdravstva i osnivače ustanova da obustave daljnje financiranje te udruge javnim novcem, ističući da sredstva trebaju biti usmjerena na pacijente, zdravstvene djelatnike i opremu. Također su ocijenili da je sudjelovanje privatne udruge ravnatelja u kolektivnom pregovaranju samo "skupo dupliranje uloge države".
