Borzan i Medved među pet pozitivnih političara u mjesecu kada su mirovali. Stručnjak: "Riječ je o metodologiji...

"U tim mjesečnim istraživanjima premisa je uvijek da se radi o snimku trenutnog stanja, a ne o predikciji. To je užasno važno za kontekst prenošenja podataka. Pa kad se rade ta istraživanja, prate se trendovi - je li netko gore ili dolje. Budući da u Crobarometru za prosinac nije bilo Borzan u istraživanju, a ni Medveda, to odgovara na pitanje zašto su tako brzo skočili. Nije ih bilo ranije", kaže Alavaja.