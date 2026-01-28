NOVA ANKETA
Borzan i Medved među pet pozitivnih političara u mjesecu kada su mirovali. Stručnjak: "Riječ je o metodologiji...
U siječanjskom Crobarometru, redovnom mjesečnom istraživanju političkih naklonosti i raspoloženja birača koje provodi agencija Ipsos, jedina novost u odnosu na prethodne mjesece bila je pojava dva nova imena na listi pozitivnih političara.
Na trećem mjestu te liste novog Crobarometra pojavila se SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan pobravši pozitivne dojmove 40 posto ispitanika, a na četvrtom mjestu ministar branitelja i potpredsjednik HDZ-a Tomo Medved s 39 posto. Njih dvoje u ovoj anketi jako dugo nismo vidjeli.
Njihovo pojavljivanje u ovom mjesečnom istraživanju još je zanimljivije jer ovoga mjeseca nisu imali značajnijih istupa i aktivnosti koje bi ih svrstale tako viosko na listi pozitivnih političara, odmah iza predsjednika Republike Zorana Milanovića (57 posto) i ministra obrane Ivana Anušića (42 posto).
Što je Borzan radila ovoga mjeseca?
Ovomjesečno istraživanje Crobarometar provedeno je u razdoblju od 3. do 19. siječnja. U tom razdoblju i nekoliko tjedana prije toga europarlamentarka Borzan, inače poznata po svome angažmanu oko prava potrošača, oglasila se sredinom ovoga mjeseca iz Bruxellesa pozdravivši prijedlog zakona na razini Europske unije o uvođenju sustava za praćenje kilometraže rabljenih automobila. Na Facebooku je u tom razdoblju, uz objavu podrške spomenutom zakonu, objavila i snimku svoje izjave RTL-u te kratku reakciju na trgovinski sporazum EU-a i zemalja Mercosura izrazivši bojazan od moguće štete po hrvatske proizvođače.
Računajući da su joj ispitanici u Crobarometru honorirali i neke ranije aktivnosti, bilježi se da je početkom prosinca, kao stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu, organizirala ondje javno saslušanje o utjecaju energetskih pića na zdravlje djece i mladih.
Što je Medved radio ovoga mjeseca?
Još manje konkretnih povoda i razloga za nazočnost na listi pozitivnih političara dao je ministar branitelja. Medved je u vrijeme kada je provedena anketa, a i tjednima prije, imao zaista malo istupa u javnosti i pamtljivih aktivnosti. Uputio je 15. siječnja čestitku povodom Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, a 12. siječnja predvodio je koordinacijski sastanak uoči obilježavanja 33. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Maslenica. Koncem prošle godine, 26. prosinca, kao izaslanik predsjednika Vlade bio je na obilježavanju 34. obljetnice oslobađanja Bučja u ratnoj operaciji Papuk '91, a dan ranije uputio je božićnu čestitku hrvatskim braniteljima i obiteljima poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata.
Sredinom prosinca viđen je na Općem saboru Mladeži HDZ-a, a jedini njegov istup koji je značajnije odjeknuo bila je poruka saborskoj zastupnici Daliji Orešković da "smanji agresivnu retoriku" upućena 1. prosinca, a nakon okupljanja šačice prosvjednika pred njezinim stanom. Na svojoj službenoj Facebook stranici, Medved se posljednji puta oglasio 10. prosinca povodom 26. godišnjice smrti Franje Tuđmana.
"Zašto su tako brzo skočili? Nije ih bilo ranije"
Ukratko, zagonetno je što je Borzan i Medveda dovelo u 'top 5' pozitivnih političara u siječanjskom Crobarometru. Tu smo zagonetku pokušali riješiti s komunikacijskim stručnjakom Marom Alavanjom.
"U tim mjesečnim istraživanjima premisa je uvijek da se radi o snimku trenutnog stanja, a ne o predikciji. To je užasno važno za kontekst prenošenja podataka. Pa kad se rade ta istraživanja, prate se trendovi - je li netko gore ili dolje. Budući da u Crobarometru za prosinac nije bilo Borzan u istraživanju, a ni Medveda, to odgovara na pitanje zašto su tako brzo skočili. Nije ih bilo ranije", kaže Alavaja.
Druga stvar je, kaže, promjena metodologije.
"Vidimo da su sada 'unutra' u istraživanju i SDP-ova Sabina Glasovac i DP-ov Stipo Mlinarić Ćipe koji nisu bili u prethodnim mjesečnim istraživanjima. Svi ostali rejtinzi stranaka i političara u brojkama su vrlo stalni, unutar statističke pogreške, pa mislim da je samo stvar metodologije. U odnosu na Crobarometar iz prosinca, nema više SDP-ovih Mirele Ahmetović i Mišela Jakšića, nego su sada Glasovac i Borzan. Očito se samo promijenilo političare koje testiraju."
"Nije manipulacija, nego rotacija imena"
Alavanja kaže kako u tome ne vidi nikakvu manipulaciju, nego samo promjenu lica u istraživanju.
"Sada smo kao nova lica imali Borzan, Medveda, Glasovac i Mlinarića. Vjerojatno će biti još tih metodoloških rotacija."
Dramatična promjena rejtinga, dodaje, moguća je samo kod nekih drastičnih događaja.
"Recimo, kad uhite nekog političara ili u sličnim situacijama. Tada takva vijest za kratko vrijeme dopre do svakoga. Tek tada se dramatično mijenjaju brojke u anketama jer jako velik postotak populacije ne prati politiku redovito i fokusirano", objašnjava.
