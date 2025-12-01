Orešković o Medvedu: Ja mislim da on više nije ministar branitelja

"Pitam Medveda i Plenkovića - je li se javio koji branitelj i iskazao zabrinutost za smjenu Andrije Mikulića i drugih šefova državnih tvrtki? Smeta li ih što smo potrovali najčišće i naljepše dijelove Lijepe naše? Je li se ijedan javio zbog poskupljenja zdravstvenog osiguranja i nemogućnosti dobivanja elementarne zdravstvene zaštite? Znaju li što se sprema kroz HZZO za privatnu onkološku poliklinu Dragana Primorca? Spremna sam pozvati branitelje koji su mi se javili unazad nekoliko mjeseci da kažu kakvu i koju državu žele", govori pa zaključuje:



"HDZ braniteljima više ne može jamčiti državu za koju su se oni borili - kako živućim, a pogotovo onima koji su nažalost preminuli, bilo u ratnim borbama ili tijekom svih ovih godina. Mislim da je HDZ najveća, najveća prevara Hrvata".