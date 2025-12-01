"višestruki promašaj"
Orešković o Medvedu: Ja mislim da on više nije ministar branitelja
Daliji Orešković u subotu su na kućnu adresu došli prosvjednici, pripadnici A-HSP-a. Ministar branitelja Tomo Medved to nije osudio, već dao savjet da "smanji svoju agresivnu retoriku". Orešković je prosvjednike osobno dočekala, a o reakciji institucija i političkih aktera razgovarala je u N1 Studiju uživo s našom Ninom Kljenak.
Dalija Orešković govorila je o prosvjedu pripadnika A-HSP-a. Kako kaže, održali su jednoipolsatne govore ispred njene zgrade u zagrebačkom Dubravi u kojima "nije čula ništa novo"-
""Za dom spremni" su napali moj privatni dom"
"Htjela sam ih dočekati s vlastitom manifestacijom toga kako se brani domovina jer oni koji su "za dom spremni", su de facto napali moj dom, moj privatni dom", rekla je zastupnica.
"Moram iskreno priznati da sam shvatila da je Keleminec zarobljen u nekim svojim zabludama. Kao takav, nisam sigurna je li više opasan za okolinu ili samog sebe.
Koliko god taj prosvjed bio nelagodan, ne meni nego mojim susjedima koji nisu ni za što krivi, upućujem ovog trena poruku čitavoj vlasti da se nadam da je ovo prvi i zadnji takav prosvjed. Prosvjedovati bi se trebalo na javnim mjestima - onima koja su za to predviđena poput, Markovog trga", rekla je.
Zagrebački policajci, kako temeljna, tako i interventna, promptno je reagirala na prijetnju.
"Oduševili su me i nisam znala da će biti tamo. Brojne kolege iz opozicije su se ponudili da dođu da budu tamo sa mnom, no rekla sam da im ne dolaze jer nisam znala hoće li netko biti izložen ikakvoj opasnosti, hoće li tamo biti navijačke skupine ili slično", otkrila je.
"Policije je bilo toliko da su mogli osigurati čitav stadion. Taj osjećaj sigurnosti koje su prelili na čitav kvart meni je tog dana strahovito puno značilo, a znam da je značilo i mojim susjedima", kazala je.
Reakcija resornog ministra Medveda
Reakciju Tome Medveda ocjenjuje kao "višestruki promašaj".
"Ministar je nespretno i neinteligentno potvrdio da iza svega što radi Keleminec, iza brojnih prijetnji i poruka iz etera, pa i od udruga, stoji aktualna vlast i to je ono što žele proizvesti - strah. Poručiti onima koji su najglasniji u opoziciji da se povuku i zastanu...
Ne bojim se, ali jednu stvar ne mogu shvatiti. Meni doista nije jasno kako nakon svih godina HDZ nije naučio da ja jednostavno neću stati jer - nemam zašto. Za sve što govorim imam temelj zašto upravo to i na takav način kažem", rekla je pa se prisjetila jednog od recentnijih slučaja u sabornici.
"Medved više nije ministar branitelja"
"Napala me jedna od HDZ-ovih zastupnica nazvavši me "skandaloznom" jer sam optužila jednu zastupnicu da nije bila članica jednog tijela koja je sudjelovalo u inkriminirajućem radu. Meni je žao te HDZ-ovke jer nije znala da u tom trenu raspolažem s dokumentom, dokazom u kojem to stoji crno na bijelo. To je ta agresivna retorika", rekla je pa razložila:
"Nema ničeg agresivnog u mojem nastupu ili djelovanju. Moja retorika jest oštra - u svom sadržaju, a za ministra Medveda imam jednu jasnu poruku. Ja mislim da on više nije ministar branitelja. Mislim da čitav HDZ ne može pružiti braniteljima ono što oni zaslužuju, a to je jedna pristojna i pravno uređena država", naglašava.
Pojašnjava i svoje viđenje toga zašto je "hajka zbog lajka" na nju bila toliko jaka.
"Zanemarili su da je riječ o komentaru kojeg je HDZ-u uputio - jedan branitelj. Među ostalim su napisali da se ne slažu svi branitelji s politikom HDZ-a, da traže više transparentnosti i naposljetku - vraćanja registra branitelja da se uopće vidi tko je branitelj. Ako su pročitali taj komentar, pročitali su i one brojnih drugih branitelja - pravih branitelja koji su bili u rovovima i nisu naplaćivali svoje domoljublje, a koji se danas ne ističu crnilom, HOS-ovim obilježljima i pokličem ZDS, polako okreću leđa Medvedu, a toga se ministar boji. Jedino taj strah je povod njihove verbalne agresije i prijetnji", komentira Dalija Orešković.
"Pitam Medveda i Plenkovića - je li se javio koji branitelj i iskazao zabrinutost za smjenu Andrije Mikulića i drugih šefova državnih tvrtki? Smeta li ih što smo potrovali najčišće i naljepše dijelove Lijepe naše? Je li se ijedan javio zbog poskupljenja zdravstvenog osiguranja i nemogućnosti dobivanja elementarne zdravstvene zaštite? Znaju li što se sprema kroz HZZO za privatnu onkološku poliklinu Dragana Primorca? Spremna sam pozvati branitelje koji su mi se javili unazad nekoliko mjeseci da kažu kakvu i koju državu žele", govori pa zaključuje:
"HDZ braniteljima više ne može jamčiti državu za koju su se oni borili - kako živućim, a pogotovo onima koji su nažalost preminuli, bilo u ratnim borbama ili tijekom svih ovih godina. Mislim da je HDZ najveća, najveća prevara Hrvata".
