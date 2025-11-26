ŠTO KAŽE CROBAROMETAR?
Analitičar o rejtingu Anušića i SDP-ovaca: "On u svom sektoru može dobro graditi imidž. Oni imaju velik problem"
U anketama o popularnosti političara i političkih stranaka promjene su rijetke i spore. Rejtinzi vodećih stranaka mjesecima pa i godinama su zacementirani, a predvidljivost je izvjesna i po pitanju popularnosti političara. Premijer, koji god, u pravilu je najmanje omiljen za razliku od dužnosti predsjednika Republike koja onome tko ju obnaša redovito donosi poziciju omiljenog lica u političkoj areni.
Unatrag nekoliko mjeseci, u ovdašnjim anketama iskočilo je ime ministra obrane i potpredsjednika Vlade Ivana Anušića koji ondje većinom bere pozitivne dojmove. U ovomjesečnom Crobarometru, objavljenom u utorak, našao se na listi najpozitivnijih političara odmah iza 'nedostižnog' Zorana Milanovića. Pozitivan dojam o Anušiću ima 41 posto ispitanika, a o Milanoviću 57 posto. Iza Anušića je ostao i njegov šef u Vladi i stranci Andrej Plenković o kojemu pozitivan dojam ima 33 posto ispitanika. Negativan dojam o Anušiću ima 32 posto ispitanika po čemu je bolji i od Milanovića o kojemu negativan dojam ima 36 posto ispitanih.
Naslijedio loše prethodnike i dobre projekte
Komunikacijski stručnjak Maro Alavanja kaže da su, kada je rastuća popularnost Anušića u pitanju, više čimbenika u igri.
"Plenković je kao premijer već deset godina na vrhu piramide odgovornosti, a time po defaultu biva i najveći negativac za svaku temu. Jednostavno, najizloženiji je. Anušić je imao dvojicu prethodnika, Damira Krstičevića i Marija Banožića, koji nisu - pogotovo Banožić, bili dobri u tom resoru. Krstičević je imao dobru poziciju, ali je loše komunicirao. Kada je došao kao osvježenje, Anušić nije otvarao previše prostora potencijalnim sukobima koji bi se odrazili na njegov rejting, kao primjerice Banožić s Milanovićem."
Usto je, podsjeća Alavanja, Anušić naslijedio neke jake projekte poput nabave borbenih zrakoplova Rafalea. Također ne mora, poput nekih prethodnika, vući nepopularne poteze i provoditi reforme kakve se, primjerice, provode u zdravstvu, obrazovanju ili socijali, a koje bi ga učinile nepopularnim i izložile udaru kritičara. Štoviše, dopala ga je modernizacija vojske vrijedna gotovo dvije milijarde eura.
"On je u sektoru u kojemu može jako dobro graditi imidž", smatra Alavanja.
"Kadrovi s vojnicima i tenkovima pozitivno djeluju"
"Prvi veći projekt na temelju kojega se može ocjenjivati Anušića je uvođenje temeljne vojne obuke, koja zapravo ima prilično veliku podršku javnosti. U vrijeme kada je ključni faktor sigurnost u svijetu i kada vojne teme dominiraju, vidjeti ministra u kadrovima s vojnicima, tenkovima ili s vojnih vježbi pozitivno djeluju na percepciju javnosti", dodaje Alavanja.
Pitanje Anušićeve popularnosti poteže i ono o odnosima unutar HDZ-a. Ugrožava li time Plenkovića i profilira li se u kandidata za budućeg lidera stranke?
"Ako u HDZ-u pripremaju stratešku tranziciju s lidera na lidera u nekom trenutku, mislim da to može biti dobro odrađen posao. Druga stvar je funkcioniraju li tako, kakvi su tamo unutarstranački odnosi i jesu li svi na istoj liniji", kazao je Alavanja.
Trećina ispitanika ne zna za Ahmetović i Jakšića
Jedini manji 'negativci' od Anušića u ovomjesečnom Crobarometru su dvoje SDP-ovaca: Mirela Ahmetović o kojoj negativan dojam ima 'samo' 29 posto ispitanika i Mišel Jakšić o kojemu isto misli 21 posto ispitanika. No njih dvoje imaju drugi problem, vjerojatno gori od negativnog dojma - neprepoznatljivost.
Za Ahemtović je 34 posto ispitanika reklo da nikad nije čulo za nju, a za Jakšića je isto reklo čak 38 posto. Nitko drugi od političara rangiranih u ovoj anketi po tome im nije blizu. A još gora stvar po dvoje spomenutih SDP-ovaca je što skoro petina ispitanika nema stav o njima. Da ne znaju što reći o Jakšiću iskazalo je 20 posto ispitanika, a o Ahmetović je isto reklo 17 posto ispitanika.
Dugim riječima, više od polovine ispitanika u ovomjesečnoj anketi Crobarometra tvrdi da nikad nije čulo ili, ako jest, da nema ikakav stav o Jakšiću i Ahmetović, koji nisu baš neistaknuti članovi druge najjače stranke.
"Ne može stranka biti jači brend od svoga lidera"
Bolje nije prošao ni predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Uz 25 posto onih koji ne znaju za njega ili ne znaju što bi o njemu rekli, čak 52 posto ima negativan dojam o njemu. Ukupno, 78 posto ispitanika ima loše ili nikakvo mišljenje o šefu najjače oporbene stranke koji tvrdi da će na idućim izborima "politički nokautirati" Plenkovića.
"Najgore je kad ljudi nemaju baš nikakvo mišljenje o tebi. Ahmetović i Jakšić su prilično često u medijima po pitanju raznih stavova SDP-a i rade to vrlo korektno, ali očito bez efekta", tumači Alavanja.
Ističe da SDP nakon odlaska Milanovića ima velik problem.
"Njihov problem je da lider ne donosi više od stranke. Ni Bernardić ni Grbin, a sada ni Hajdaš Dončić. U SDP-u neke stvari sada komunikacijski rade bolje, ali kampanjski. Imali su dobru kampanju oko Chat Controla, dosta dobro rade i kampanju s Možemo! oko zakona o prostornom uređenju. Vidi se i da rade na pozicioniranju u bloku s Možemo koje ide prema nekoj koaliciji u širem smislu. No liderski kapaciteti su im problematični. Kao lider oporbe ti moraš stranci donositi više, a ne da stranka bude jači brend od tebe", ustvrdio je Alavanja.
