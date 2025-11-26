Analitičar o rejtingu Anušića i SDP-ovaca: "On u svom sektoru može dobro graditi imidž. Oni imaju velik problem"

Za Ahemtović je 34 posto ispitanika reklo da nikad nije čulo za nju, a za Jakšića je isto reklo čak 38 posto. Nitko drugi od političara rangiranih u ovoj anketi po tome im nije blizu. A još gora stvar po dvoje spomenutih SDP-ovaca je što skoro petina ispitanika nema stav o njima. Da ne znaju što reći o Jakšiću iskazalo je 20 posto ispitanika, a o Ahmetović je isto reklo 17 posto ispitanika.