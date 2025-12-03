Borzan: Zabrana energetskih pića za djecu u Hrvatskoj više ne smije čekati

Stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu Biljana Borzan danas je u Europskom parlamentu organizirala javno saslušanje o utjecaju energetskih pića na zdravlje djece i mladih.
Energetska pića s visokim sadržajem kofeina i stimulansa ozbiljno ugrožavaju zdravlje djece i mladih, povećavaju rizik od poremećaja spavanja, anksioznosti, prekomjerne težine i rizičnog ponašanja. Dok Litva i Latvija zabrane imaju već deset godina, Mađarska i Bugarska zabranili su prodaju maloljetnicima ove godine, a Poljska, Češka i Rumunjska imaju slične mjere. Rasprave o zabrani prodaje djeci traju i u Irskoj i Portugalu, dok trgovinski lanci u Švedskoj i Engleskoj samoinicijativno ograničavaju prodaju. Pića s ekstremnim sadržajem kofeina zabranjena su i u Danskoj, Belgiji, Nizozemskoj i Sloveniji.
Politička volja da se zaštite maloljetnici i ograniči agresivan marketing industrije, koja ciljano doseže djecu na razini EU-a, nikad nije bila snažnija. Borzan već godinama glasno zagovara zabranu prodaje djeci.
"Ne postoji niti jedan razlog da dijete od 11 godina poseže za stimulansom"
"Ne postoji niti jedan razlog da dijete od 11 godina poseže za stimulansom zbog manjka energije. Dijete koje raste, uči i razvija se ne treba kemijski poticaj, nego san, pravilnu prehranu, stabilnost i sigurno okruženje. Kada marketing djecu uvjeri da se umor rješava stimulansima, tada više ne govorimo o potrošačkom izboru, nego o oblikovanju ponašanja koje stvara potpuno preventabilne zdravstvene rizike.“, istaknula je Borzan tijekom rasprave.
Stručnjaci koji su sudjelovali na saslušanju upozorili su da se djeca sve češće susreću s energetskim pićima već u višim razredima osnovne škole, pri čemu se stvara rizičan obrazac koji se kasnije spaja s alkoholom i drugim stimulansima. Zaključili su da su pravila o marketingu i dostupnosti djeci nedovoljna te da države članice imaju puno prostora za snažnije mjere.
"Posljedice neće snositi industrija nego naša djeca"
"Zabrana energetskih pića za djecu u Hrvatskoj više ne smije čekati. Agresivan marketing prema maloljetnicima eskalira, a znanstveni dokazi o rizicima više nisu predmet rasprave. Kada više od pola djece mlađe od 12 godina već pije energetska pića, a pola 16-godišnjaka ih kombinira s alkoholom, onda je teško govoriti o odgovornoj potrošnji. Ovo nije ni tržišno pitanje ni pitanje preferencije, ovo je pitanje zdravlja jer posljedice neće snositi industrija nego naša djeca.“, poručila je Borzan.
Borzan naglašava da jedino zakonski prijedlog donosi jednostavno rješenje: zabranu prodaje maloljetnicima, jasne obveze trgovaca i ugostitelja te mehanizme nadzora koje koristi većina europskih zemalja. Smatra da je javnozdravstveni argument danas toliko snažan da Sabor više ne može ignorirati potrebu za regulacijom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
