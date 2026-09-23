Nazivali građane s bizarnom pričom i tražili novac, dvojica prevaranata pala u ruke policiji

PU zagrebačka/Ilustracija

Koprivničko-križevačka policija uhitila je dvojicu bugarskih državljana koje sumnjiči da su povezani s pokušajima telefonskih prijevara u kojima su se građanima predstavljali kao djelatnici bolnice ili članovi njihovih obitelji tražeći novac za hitno bolničko liječenje.

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Policija je izvijestila da je u ponedjeljak zaprimila više dojava građana o takvim telefonskim pozivima, nakon čega su policijski službenici intenzivirali aktivnosti na pronalasku osoba koje bi mogle biti povezane s pokušajima prijevara.

Pojačano su obilazili teren i provjeravali prikupljena saznanja, a u večernjim satima uhitili su dvojicu državljana Bugarske nad kojima je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Policija ponovno upozorava građane da ne vjeruju nepoznatim osobama koje telefonski od njih traže predaju ili uplatu novca te da im ne daju osobne ni financijske podatke.

Građane koji su primili iste ili slične pozive, a slučaj još nisu prijavili, policija poziva da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192 te policiji ustupe informacije kojima raspolažu.