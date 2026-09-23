Kostelac o sanaciji otpada u Gospiću: Nismo zadovoljni ljudima koji savjetuju Vladu, ne rade to kako treba

"Želimo da te studije koje će se ubuduće izrađivati da uđe ili kroz pravilnike ili zakonski prijedlog stroga kontrola i regulativa. Na način da prije izrade studija da od investitora dođe sva potrebna dokumentacija, potpuni plan obuhvata tog područja koje se planira izmijeniti te da takve studije onda budu dostavljene ministarstvu koje će objaviti javni natječaj, na koji će se javiti izrađivači studije, koji će biti odabran po transparentnom bodovanju. Tada će se dobiti konačna cijena tih studija i te novce bi investitor trebao deponirati na račun ministarstva. Po izradi studije taj novac će biti isplaćen izrađivačima i tu bi dobili objektivnost i neovisnost u izradi studije", rekao je.