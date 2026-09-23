nakon velikog rasta
Studenac pred blokadom s 450 milijuna eura duga
Studenac je posljednjih godina snažno širio mrežu trgovina, ali je rast u velikoj mjeri financirao kreditima.
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Iako su prihodi u 2025. porasli na 854,4 milijuna eura, profitabilnost je znatno pala, a neto gubitak dosegnuo je 30,6 milijuna eura, piše Novi list.
Bankovni dug krajem prošle godine narastao je na gotovo 289 milijuna eura, uz dodatnih 160,5 milijuna eura obveza po zajmovima. Povećale su se i obveze prema dobavljačima, na 171,8 milijuna eura.
Dakle, na kraju 2025. Studenac je imao 288,9 milijuna eura bankovnog duga i još 160,5 milijuna eura obveza po zajmovima – dakle skoro 450 milijuna. Posebno zabrinjava da je 211,1 milijuna eura dugoročnih kredita reklasificirano u kratkoročne obveze – koje time postaju skuplje.
Revizori upozoravaju da je Studenac tijekom 2025. prekršio financijske uvjete iz ugovora s bankama te ističu "značajnu neizvjesnost" oko nastavka poslovanja. Tvrtka zasad nije u blokadi niti pred stečajem, ali njezina daljnja sudbina uvelike će ovisiti o bankama i financiranju.
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