dan velikih planova
Zoran Milanović: Mi moramo graditi nuklearku
Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjeluje na Liderovoj konferenciji Dan velikih planova koja se održava zagrebačkom hotelu Westin. Na konferenciji će se govoriti o makroekonomskim i gospodarskim izazovima i okolnostima koje nas očekuju u 2027. godini.
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"Vrijeme leti, a stvari postaju sve lošije. Ne nužno u Hrvatskoj, nego svuda oko nas, stvari polako izmiču kontroli. S UN-om i medjunarodnim sustavom kolektivne sigurnosti se njegovi najveći financijeri izruguju", rekao je Milanović na početku.
"Međunarodni poredak je prestao postojati. Svaka sankcija - bilateralna sankcija - bilo čija, bez verifikacije UN-a je ilegalna."
"Naoko brojke su napredovale, BDP per capita, često vrlo varljiv podatak o blagostanju iza kojeg se često krije velika nejednakost. Paritet kupovne moći je takav da nisu prevelike razlike u odnosu na neke države koje smo nekad gledali sa zavišću", kaže predsjednik Republike.
"Prosječne plaće nisu male, možemo ih uspoređivati s državom koja je utekla iz EU-a, Velikom Britanijom, nikada ta razlika nije bila manja. Ali što se tim novcem može kupiti? Kod nas su cijene potpuno izmakle kontroli, možemo se nadati samo da će se stvari početi stišavati", poručio je.
Najgore je, govori predsjednik, da se za tu situaciju ne može nikoga konkretno okriviti, ni guvernera ni ministra financija ni premijera, nego treba gledati okolne države, puno veće od nas.
O Europi
"Europska unija i Europa kao kontinent su u zadnjih sto godina u regresiji, uz proplamsaje iskoraka koji su se događali nakon velikih ratova u koje je Europa uvukla cijeli svijet. Europa je u ciklusu sažimanja u sebe. Ništa što stiže iz Berlina ili neke druge europske metropole ne treba shvaćati ni preozbiljno ni neozbiljno", kaže Milanović.
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"Europa ima ozbiljnih problema s energetikom koje već desetljećima ne uspijeva riješiti, ali onog trenutka kad se to kaže naglas, odmah vam se lijepi etiketa ekstremne ljevice, ekstremne desnice, pro ovaj, pro onaj, ali to nije način na koji možemo govoriti i planirati, to uopće nije razgovor", jasno poručuje hrvatski predsjednik.
Mi moramo graditi nuklearku, poručio je Milanović dodajući da kad jedna država napadne drugu, cijeli svijet dobije račun na naplatu.
O Americi i Iranu
Predsjednik se osvrnuo i na situaciju između SAD-a i Irana. "Simptom je bolesti velikih sustava i velikih carstava kada se ljudi više ne žele žrtvovati za taj sustav", kaže.
"Europska unija nije demokratska i pritom ne želim reći da je sama po sebi loša, nego da nije demokratska - na najviše i najvažnije dužnosti se postavljaju ljudi procesima koji nisu demokratski, i to sve više i više ljudi vidi i osjeti i zato sve više i više glasa tako kako glasa", upozorava Milanović.
Na kraju je Milanović nasmijao prisutne poručivši da će predsjednik biti još maksimalno tri godine te da se nada da se vide i dogodine, a zatim dodao: "A ne, iduće godine sam u UN-u, užas...
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