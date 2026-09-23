incident u La Mancheu
VIDEO / Desničarski aktivist nožem probušio migrantski čamac, u njemu bio spasilac
Britanski desničarski aktivist Daniel Thomas, poznat pod nadimkom Danny Tommo, izazvao je incident u La Mancheu nakon što je nožem više puta probušio gumenjak. U trenutku napada na čamcu se nalazio spasilac.
Snimka incidenta, koju je Thomas uživo prenosio na društvenim mrežama pred oko 100.000 gledatelja, izazvala je osude humanitarnih organizacija, koje njegov potez nazivaju opasnim i nasilnim.
Thomas se u utorak malim plovilom uputio u La Manche kako bi pratio dva čamca s migrantima koji su iz Francuske pokušavali stići do Velike Britanije. Kad su ih spasilačke ekipe počele prebacivati na veća plovila, približio se jednom od čamaca, piše Guardian.
"Riješimo se tog čamca", rekao je prije nego što je počeo nožem rezati njegovu bočnu stranu.
Čamac je u tom trenutku bio prazan, a u njemu su ostali brojni prsluci za spašavanje. Međutim, dok mu se Thomas približavao, u čamac je s većeg spasilačkog plovila ušao član spasilačke službe.
Na snimci se čuje ispuštanje zraka dok Thomas više puta zabada nož u čamac. U jednom trenutku povikao je: "Ovo je Engleska. Ovo više nije Francuska".
Kad je primijetio da se na čamcu nalazi spasilac, rekao mu je da izađe. Thomas je potom svojim suradnicima naredio da se udalje, a njegovo se plovilo odvezlo. Spasilac se ubrzo vratio na veće spasilačko plovilo.
Nije poznato je li spasilac bio ugrožen tijekom incidenta.
Uhićeno šest osoba
Incident su osudile organizacije koje pomažu izbjeglicama i migrantima. Joint Council for the Welfare of Immigrants Thomasov potez opisao je kao nasilan i opasan, dok je organizacija Stand Up to Racism podsjetila da aktivist već ima raniju osuđujuću presudu povezanu s kaznenim djelom povezano s nožem.
Policija Hampshirea i otoka Wighta potvrdila je da istražuje incident. U sklopu prosvjeda i nereda uhićeno je šest osoba zbog kaznenih djela koja uključuju napad na djelatnika hitnih službi i teški oblik neovlaštenog ulaska na tuđi posjed. Svi uhićeni zadržani su u pritvoru.
Istodobno su se stotine prosvjednika okupile u Gosportu, gdje su pokušale spriječiti dolazak migranata koji su trebali biti iskrcani u tom gradu.
Thomas je putem društvenih mreža pozvao svoje pristaše da dođu na prosvjed. Na lokaciji je raspoređen velik broj policajaca, a ceste su bile blokirane policijskim kombijima.
Migranti su na kraju prebačeni brodom britanske granične službe u Dover, udaljen oko 160 kilometara morskim putem od Gosporta. Prema britanskoj humanitarnoj organizaciji RNLI, ljudi spašeni iz čamca u moru su proveli čak 36 sati, što bi mogao biti jedan od najdužih zabilježenih prijelaza La Manchea u malom čamcu.
Aktivist okupio krajnju desnicu
Thomas je ovog ljeta okupio više desetaka nacionalističkih prosvjedničkih skupina pod pokretom Patriot Platform. Ranije je proveo dvije godine u zatvoru zbog pokušaja otmice.
U Gosportu su prosvjednici uzvikivali "Vratite ih natrag", a dio muškaraca u crnoj odjeći i s prekrivenim licima sukobio se u napetom nadmetanju s policijom.
Policijska povjerenica za Hampshire i otok Wight Donna Jones izjavila je da je od granične službe zatražila da migrante preveze u Dover. Kao razlog je navela da Hampshire nije organiziran za prihvat ljudi koji u Veliku Britaniju dolaze na taj način te da policija već ima prevelik teret zbog njihova dolaska i mogućih prosvjeda.
Nakon što su se našli na meti krajnje desnih prosvjednika, iz RNLI-ja su naglasili da njihova misija nije politička. "Kad nas obalna straža pozove, spašavat ćemo svakoga tko se nađe u nevolji na moru, bez obzira na okolnosti", poručili su iz organizacije.
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