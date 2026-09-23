književno blago
Nevjerojatno otkriće među donacijama: Rijetko izdanje slavnog romana završilo u humanitarnoj trgovini
Pravo književno iznenađenje otkriveno je među doniranim knjigama u jednoj trgovini humanitarne organizacije Oxfam u Londonu. Riječ je o rijetkom prvom američkom izdanju romana "Ubiti pticu rugalicu" američke književnice Harper Lee iz 1960. godine.
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Knjiga je pronađena u kutiji američkih izdanja koje je netko donirao Oxfamovoj knjižari u londonskoj ulici Portobello Road. Nakon što je prepoznata njezina vrijednost, primjerak je otkupila Britanska knjižnica, gdje će ubuduće biti dio nacionalne zbirke, piše BBC.
Voditeljica knjižare Olivia Haysman-Walker prva je uočila da se radi o prvom američkom izdanju. Kaže da je knjiga lako mogla proći nezapaženo jer je među donacijom bilo mnogo drugih naslova.
"Bilo je jako puno knjiga koje smo trebali pregledati, ali prepoznali smo 'Ubiti pticu rugalicu' i odlučili ga malo bolje pogledati", ispričala je.
Ubrzo su shvatili da su pronašli nešto posebno. Zaštitni omot knjige pokazivao je znakove starosti i bio je istrošen na rubovima, no stranice su ostale u izvrsnom stanju.
Posebno je zanimljivo što je knjiga put od police humanitarne knjižare završila u nacionalnoj zbirci Britanske knjižnice, jednoj od najvažnijih knjižničnih zbirki u Velikoj Britaniji.
Roman prodan u više od 40 milijuna primjeraka
"Ubiti pticu rugalicu" objavljen je 1960. godine i jedan je od najpoznatijih američkih romana 20. stoljeća. Harper Lee za njega je dobila Pulitzerovu nagradu.
Radnja je smještena u američku saveznu državu Alabamu 1934. godine, a prati odvjetnika Atticusa Fincha koji brani Toma Robinsona, crnca nepravedno optuženog za silovanje bjelkinje.
Roman kroz priču o rasnoj nepravdi, odrastanju i dječjoj nevinosti tematizira duboko ukorijenjene društvene podjele u tadašnjem američkom društvu.
Knjiga je dosad prodana u više od 40 milijuna primjeraka diljem svijeta i prevedena na oko 40 jezika.
Harper Lee, koja je među ostalim primila i američku Predsjedničku medalju slobode, umrla je 2016. godine u 89. godini života.
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