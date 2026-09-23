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NOVI DAN

Podnar nezadovoljan planom sanacije otpada u Gospiću

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N1 Info
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23. ruj. 2026. 09:51
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Mihael Podnar iz Inicijative "Spasimo Gospić" komentirao je u Novom danu kod Hanan Nanić predstavljanje plana sanacije otpada u Gospiću.

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Teme
mihael podnar novi dan hanan nanić

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