NOVI DAN
Podnar nezadovoljan planom sanacije otpada u Gospiću
Mihael Podnar iz Inicijative "Spasimo Gospić" komentirao je u Novom danu kod Hanan Nanić predstavljanje plana sanacije otpada u Gospiću.
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