Podsjetio je da je ponuđeno poslodavcima više od deset tisuća vaučera da radnici uče hrvatski jezik, „jer to je dobro i za te ljude, bolje se osjećaju kao hrvatski građani, a u konačnici to su onda i bolji radnici kad se na taj način integriraju u društvu. Međutim, oni to nisu koristili i sad ćemo ih izmjenama zakona natjerati da to koriste“, kazao je.