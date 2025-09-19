Božinović: Ne znam zašto je otkazan festival u Velikoj Gorici

"Nitko ne može doći u Hrvatsku prije nego što hrvatske institucije daju suglasnost. Nije to situacija u kojoj netko stavi ljude na avion i pošalje u Hrvatsku koja ih mora primiti. Sve se provjerava pa tako i kaznene prijave, ako se to nađe, neće dobiti dozvolu za deportaciju", poručio je ministar dodajući da u političkom životu postoje akteri koji žele to iskoristiti za uzbunjivanje javnosti, dok hrvatska policija čvrsto drži kontrolu u svojim rukama.