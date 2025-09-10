Božinović: Vlada je principijelna i prema Bliskom istoku i prema Ukrajini

Govoreći o ulozi bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je kako nije uspio ispuniti obećanje da će zaustaviti rat u Ukrajini. Prema njegovim riječima, rat se ne može zaustaviti tako da strana koja je okupirala dio teritorija ne odustaje, nego traži još više. "Zato je jasno da se Europa više ne može oslanjati isključivo na američku pomoć, nego mora razvijati vlastite obrambene i diplomatske kapacitete", ocijenio je Božinović.