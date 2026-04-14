Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović održao je u utorak predavanje studentima Veleučilišta u Šibeniku na temu sigurnosti i mladih - "Sigurnost se ne gradi galamom, nego znanjem i povjerenjem“ i razgovarao s njima o aktualnostima na tom području.
"Studenti su pokazali visoku razinu praćenja onoga što se događa u svijetu, razumijevaju da to ima utjecaja na Europu i Hrvatsku. Od tema koje su vezane za krizna žarišta, poput Ukrajine i Bliskog istoka, do pitanja nezakonitih migracija, strane radne snage i svega što je prisutno u našem javnom prostoru", rekao je Božinović novinarima nakon dvosatnog predavanja.
Dodao je kako na političarima leži odgovornost da pronađu vremena za razgovor s građanima, pogotovo mladim akademskim obrazovanim članovima društva o svim aktualnim problemima.
"Potrebno je da mi koji smo u poziciji vlasti govorimo o nekim vlastitim dvojbama, o tome kako se donose odluke, zašto se donose, jer u spektru društvenih mreža ima dosta toga što je fejk ili se generira umjetnom inteligencijom", kaže Božinović.
Vlada je transparentna u svemu što radi, pa i u pitanjima sigurnosti, ustvrdio je dodavši kako će se rado odazvati pozivima studenata, sveučilišta i veleučilišta na razgovor "u otvorenom tonu, ali bez galame".
