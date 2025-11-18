Branko Borković: Očekujemo da mladi počnu graditi na temeljima koje smo im postavili. Želimo im ljepšu budućnost

Branko Borković, posljednji zapovjednik obrane Vukovara poznat po svom ratnom nadimku Mladi jastreb, pričao je s našim Ivanom Hrstićem u Vukovaru uoči Kolone sjećanja. Na početku je odgovorio na pitanje kako očekuje da će se stvari dalje razvijati
"Možemo to biblijski usporediti - narod koji polako treba izaći iz pustinje i naći svoj mirni tok mirne vode. Smjena generacija je pred nama. Očekujemo da mladi počnu graditi na ovim temeljima koje smo mi postavili i želimo im ljepšu i bolju budućnost", rekao je Borković.
"Određene generacije nose teret, a neke prožive da se nikad nije čulo ni znalo za njih, ali mislim da se isplatilo bez obzira na sve. Te godine nijsu samo za građane Vukovara nego za građane cijele Hrvatske u interesu da živimo normalnim životima i želim i našim susjedima da krenu pravim putem", rekao je Borković te dodao da se sjećanje na ljude koji su dali svoj život za Vukovar i Hrvatsku treba nastaviti.
"Prije svega, civilizacija je započela onog trenutka kad je čovjek počeo štovati svoje pretke tako i mi moramo nastaviti taj civilizacijski trend da se ipak spominjemo naših mrtvih i da svakom nađemo mir i grob. I ono što je nama još uvijek veliki problem je da neki ratni zločinci još uvijek slobodno šetaju bez obzira što smo zadrli duboku u 21 stoljeće", zaključio je Borković.
Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara pratimo OVDJE.
