Mnogi vozači ne znaju: Kada na vozilu trebate imati HR naljepnicu?

Ono što se kolokvijalno nazivamo HR naljepnicom u predmetnom se Pravilniku zove razlikovna oznaka Republike Hrvatske na vozilu u međunarodnom prometu.
Mnogi automobili u Hrvatskoj nemaju HR naljepnicu na sebi, a vozačima je i dalje nejasno koji je automobili trebaju imati i kada. Naime, riječ je o razlikovnoj oznaci Republike Hrvatske u međunarodnom prometu koja je prpisana Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila.
Prema tom pravilniku, razlikovna oznaka Republike Hrvatske na vozilu u međunarodnom prometu bijele je boje, elipsastog oblika čija je velika os duljine 175 mm, a mala os duljine 115 mm, na kojem su otisnuta slova HR crne boje, visine 80 mm, dok je širina trupa slova 10 mm“. U prometu unutar Europske unije priznaje se i razlikovna oznaka Republike Hrvatske na registarskim pločicama.
To znači da je naljepnica potrebna u međunarodnom prometu, osim u prometu unutar Europske unije ako razlikovnu oznaku Republike Hrvatske imate na registarskim pločicama, piše Revija HAK. No, što to zapravo znači? Odgovor se razlikuje ovisno o tome imate li nove EU registarske pločice ili ne, odnosno imate li zvjezdice na plavoj podlozi na tablicama ili ne.
Pod novim registarskim pločicama podrazumijevamo one koje imaju oznaku Europske unije, tj. s lijeve strane plavi pravokutnik kao oznaka pripadnosti Europskoj uniji, tzv. europski logo i nacionalnu oznaku za Hrvatsku – HR. Ako imate takve registarske pločice – za promet unutar Europske unije vam naljepnica nije potrebna.
Ako kanite vozilom u zemlje koje nisu članice Europske unije (Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i sl.) naljepnica je potrebna. Ako nemate nove EU registarske pločice – naljepnica je svakako potrebna, neovisno o činjenici idete li vozilom u zemlje unutar ili izvan Europske unije.
