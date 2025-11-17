Mnogi vozači ne znaju: Kada na vozilu trebate imati HR naljepnicu?

To znači da je naljepnica potrebna u međunarodnom prometu, osim u prometu unutar Europske unije ako razlikovnu oznaku Republike Hrvatske imate na registarskim pločicama, piše Revija HAK . No, što to zapravo znači? Odgovor se razlikuje ovisno o tome imate li nove EU registarske pločice ili ne, odnosno imate li zvjezdice na plavoj podlozi na tablicama ili ne.