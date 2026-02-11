Riječki liječnik i član KoHOM-a Leonardo Bressan gostovao je u N1 Studiju uživo. S našom Ninom Kljenak razgovarao je o novopostavljenom ministru rada i socijalne politike Alenu Ružiću i očekivanjima, kao i potrebama tog golemog resora na čije čelo dolazi.
"Kvalitetan kardiolog napušta mjesto gdje je potreban"
"Dao sam maksimum od sebe", rekao je Piletić tijekom svog oproštajnog govora okupljenim medijima. Evo kako dosadašnji profesionalni put ministrovog nasljednika, riječkog liječnika Alena Ružića, komentira Leonardo Bressan.
"Poznajem ga dugo. Postao je prepoznatljiv na početku svoje akademske karijere i otkad je prešao u KBC Rijeka surađivali smo na brojnim pitanjima. Što se tiče znanja, ne znam ima li duboko poznavanje tog resora, no što se tiče empatije - na dobrom je putu"; rekao je Leonardo Bressan.
Kako kaže, ima jednu dobru karakteristiku, a to je da - sluša.
"Nadam se da će imati dovoljno snage i ustrajnosti da one stvari koje ne valjaju dovede u red. Brine me da jedan tako kvalitetan kardiolog napušta mjesto gdje je izuzetno potreban i odlazi u Ministarstvo rada i socijalne skrbi", kaže liječnik koji dodaje da će se rupa u sustavu, kojem kronično nedostaje liječnika - dodatno proširiti.
Liječnici u politici
"Izleti" iz liječničke struke u politiku učestala su pojava, a Bressan smatra da to u uređenom sustavu ne bi trebao biti problem. Međutim...
"Kadrovske mogućnosti u zdravstvu su nam puno manje nego što su potrebe stanovništva s jedne strane, a s druge strane zbog loše organizacije Ministarstva zdravstva to (prelazak iz liječničke struke u politiku), postaje vrlo upitno, a možda čak i nepotrebno", mišljenja je on.
Komentirajući činjenicu da Ružiću nedostaje konkretnog iskustva upravljanja sustavom mjerljivog onim Ministarstva rada i socijalne skrbi, Bressan ponovno ističe Ružićevu socijalnu osjetljivost, no prisnažuje - Ministarstvo je kao sustav mnogo teži za uspješno vođenje od onog KBC-a Rijeka.
"Ne znamo detalje pregovora, možda kolega ima i neke kvalitetne ideje, ali ja se više bojim naših stanovnika na području Primorsko-goranske jer će ostati bez kvalitetnog liječnika i profesora", napominje.
Bressan: Liste čekanja su skup netočnih podataka
Osvrnuvši se na najave ministrice zdravstva Irene Hrstić oko uređivanja modela dvojnog rada liječnika koje dosad nisu urodile plodom, Bressan kaže da postoje dvije mogućnosti.
"To su ili vatrogasne mjere ili samo skretanje pažnje s dubinskih problema u organizaciji zdravstva. Što se tiče dvojnog rada, uvijek se s time povezuju liste čekanja kao parametar, međutim one su skup netočnih podataka. Zašto - jer se prikazuju na krivi način. Ako ste bili podvrgnuti operaciji, nakon nje vas operater, po smjernicama, naruči za 3 mjeseca na kontrolu. Međutim, taj se pacijent pojavljuje na listi čekanja pa tako ispada da on i svatko drugi čeka tri mjeseca na pregled. To nije točno, to je praćenje pacijenta pa takve liste treba očistiti i onda vidjeti da će one biti puno kraće", istaknuo je. "Toliko toga je nepovezano i neuređeno da je to... ogromni problem", zaključuje riječki liječnik i član KoHOM-a Leonardo Bressan.
