"To su ili vatrogasne mjere ili samo skretanje pažnje s dubinskih problema u organizaciji zdravstva. Što se tiče dvojnog rada, uvijek se s time povezuju liste čekanja kao parametar, međutim one su skup netočnih podataka. Zašto - jer se prikazuju na krivi način. Ako ste bili podvrgnuti operaciji, nakon nje vas operater, po smjernicama, naruči za 3 mjeseca na kontrolu. Međutim, taj se pacijent pojavljuje na listi čekanja pa tako ispada da on i svatko drugi čeka tri mjeseca na pregled. To nije točno, to je praćenje pacijenta pa takve liste treba očistiti i onda vidjeti da će one biti puno kraće", istaknuo je. "Toliko toga je nepovezano i neuređeno da je to... ogromni problem", zaključuje riječki liječnik i član KoHOM-a Leonardo Bressan.