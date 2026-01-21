Oglas

Bulj: Brže je magare sa samarom i drvima, nego vlak Split-Zagreb

author
Hina
|
21. sij. 2026. 16:20
vlak, hrvatske željeznice, hž,
N1 / Ivan Hrstić

Raspravu o, uglavnom tehničkom, Prijedlogu zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu, zastupnici su u srijedu iskoristili kako bi propitivali stanje hrvatskih željeznica i ulaganja u željezničku infrastrukturu, te upozorili na nedopustivu sporost domaćih vlakova.

Peru Ćosića (HDZ)  zanimalo je u kojoj su fazi projekti ulaganja na dionicama Dugo Selo-Novska i Okučani- Vinkovici, Marina Miletića (Most) brza nizinska pruga, a Josipa Borića (HDZ) broj novih vlakova.

„Trenutno je oko 1,7 milijardi eura aktivnih investicija u hrvatske željeznice. S takvim  brojkama do sada se nismo suočavali, protekla desetljeća nisu bila okrenuta željeznici, ali činjenica je da je željeznica tema današnjice i budućnosti”, istaknuo je državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek odgovarajući na pitanja zastupnika.

Za koridor Dugo Selo-Novska rekao je da je proveden postupak javne nabave i čeka se odabir najbolje ponude, nakon čega kreće ugovaranje i realizacija projekta, a za koridor Okučani -Vinkovici da bi projektna dokumentacija trebala biti završena do kraja 2026. i u 2027. raspisati natječaj za tu dionicu.

Naglasio je i da je flota HŽ Putničkog prijevoza obnovljena s ukupno 71 novim vozilom, da je trenutno u isporuci još šest i ugovoreno 13  čija će isporuka krenuti 2027. godine.

Kada je riječ o brzoj nizinskoj pruzi, naveo je da  za taj projekt za prvih nekoliko godina pripremljeno 1,5 milijardi eura, do kraja godine očekuje projektnu dokumentaciju za dionicu Škrljevo-Rijeka- Jurdani,a za druge dvije dionice lokacijske dozvole.

”Tu prugu  bismo mogli imati za šest do osam godina”, rekao je Tušek, napomenuvši kako je riječ o najvećem infrastrukturnom projektu u ovom dijelu Europe koji će koštati između 2,5 i 3 milijarde eura.

Intenzivni radovi su i na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac, dodao je na opasku Draženke Polović (Možemo!) da vlakovi  kroz Karlovac prolaze brzinom od 10 kilometara na sat.

„Realizacijom niza projekata sigurno će cijeli sustav biti kvalitetniji i bolji u interesu svih građana, željeznica je konačno doživjela svoj trenutak  i na to trebamo biti ponosni”, poručio je državni tajnik.

Prigovor na brzinu vlakova u Hrvatskoj imali su i drugi zastupnici, među njima i Mate Vukušić (SDP) navodeći da u Španjolskoj  i Francuskoj vlakovi voze prosječnom brzinom od 120 do 150 kilometara na sat, a u Hrvatskoj oko 58 kilometara na sat.

Miro Bulj (Most) kaže da je "brže magare dobro natovareno samarom i drvima" nego vlak na relaciji Split-Zagreb. Tvrdi da su nam vlakovi i željeznica u takvom stanju da ih možemo ponuditi turistima i filmskoj industriji kao atrakciju i kulisu za snimanje western filmova. 

Nema smisla više pričati o željeznici ako ne poradimo na obnovi infrastrukture, kazao je, rezignirano zaključivši kako Vladini predstavnici stalno ponavljaju istu priču, a nikakvih pomaka nema. 

Zakonom  o ugovorima  o prijevozu  u željezničkom prometu osigurava se usklađivanje s propisima Europske unije te zakonodavstvo modernizira budući da je važeći donesen još 1990-ih i ne  odgovara liberaliziranom i digitaliziranom tržištu željezničkog prijevoza.

Europski pravni okvir potiče digitalizaciju, elektroničke dokumente i potpunu liberalizaciju tržišta, stoga se  predloženi zakon usklađuje,  posebice vezano za elektronički teretni list, pojasnio je državni tajnik.

Teme
Brza nizinska pruga Miro Bulj Modernizacija pruga Novi vlakovi Regulacija željezničkog prometa Željezničke investicije

