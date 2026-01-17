Most: Vrhovni sud potvrdio - Bulj je imao pravo nazvati Mesića krivokletnikom

"Najviši sud u RH jasno je poručio da u ovom slučaju nije došlo do povrede prava na čast, ugled ni privatni život, već je riječ o vrijednosnim sudovima izrečenima u okviru legitimne političke rasprave. Time je potvrđeno da je Miro Bulj imao pravo javno iznijeti politički stav i kritiku, uključujući i ocjene da je Stjepan Mesić krivokletnik i elementarna nepogoda za hrvatske nacionalne interese", izvijestili su iz Mosta u subotu.