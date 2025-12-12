Talijani planiraju ulaganja: 177 milijardi eura za željeznice

Talijanska željeznička tvrtka Ferrovie dello Stato (FS) objavila je da će do 2034. uložiti 177 milijardi eura u obnovu flote i infrastrukture, istaknuvši da plan uključuje i razvoj novih brzih pruga i modernizaciju regionalne mreže.
Oglas
„U 2025. ostvarili smo dosad najveća ulaganja, više od 18 milijardi eura, od čega je otprilike sedam milijardi eura namijenjeno provedbi NRRP-a (Nacionalnog plana za obnovu i otpornost)“, priopćio je u četvrtak šef željezničke tvrtke Stefano Donnarumma.
Otprilike isti iznos planiraju uložiti i u 2026. godini.
Krajem prošle godine FS je u strateškom planu za razdoblje od 2025. do 2029. zacrtao nešto više od 100 milijardi ulaganja u infrastrukturu i tehnologiju kako bi poboljšala kvalitetu usluga.
U četvrtak uprava je predstavila ažurirani strateški plan koji "predviđa dodatna ulaganja od 177 milijardi eura u razdoblju od 2026. do 2034." godine", rekao je Donnarumma.
Godina 2025. predstavlja "prekretnicu u upravljanju energijom, osnovana je FS Energy, nova tvrtka za nabavu energije i posvećena nabavi energije i podizanju učinkovitosti u cijeloj grupacije“, ističe se u priopćenju.
Pojačana ulaganja trebala bi ubrzati realizaciju glavnih infrastrukturnih projekata, ojačati europske koridore i osigurati uvjete za razvoj novih brzih pruga i za modernizaciju regionalne mreže.
Uprava je zacrtala i 20 milijardi eura za tehnološki plan koji bi do 2034. trebao digitalizirati mrežu i poboljšati sigurnost infrastrukture i upravljanje građevinskim radovima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas