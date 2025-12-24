Oglas

Dobre vijesti iz HŽ-a: Ove skupine mogu se besplatno voziti i u 2026.

Hina
24. pro. 2025. 11:26
N1 / Ivan Hrstić

Besplatni željeznički prijevoza djece, učenika osnovnih i srednjih škola, redovnih studenata, umirovljenika i osoba starijih od 65 godina, nastavlja se i u 2026. godini, priopćio je u srijedu HŽ Putnički prijevoz.

Od 1. siječnja 2026. besplatan javni željeznički prijevoz na području Republike Hrvatske ostvarivat će i osobe s invaliditetom koje imaju nacionalnu/europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom s oznakom mogućnosti putovanja vlakom.  

Besplatan željeznički prijevoz za djecu i učenike uveden je u listopadu 2021. godine. Prema podacima HŽ Putničkog prijevoza, oko 7.000 učenika redovno je koristilo željeznički prijevoz prije uvođenja besplatnog prijevoza, a u 2025. oko 60.000 djece i učenika redovito ili povremeno putuje vlakom.

U siječnju 2024. godine uveden je besplatan prijevoz umirovljenika i starijih od 65 godina. Više od 154.100 umirovljenika i starijih od 65 godina u 2025. putovalo je besplatno. 

U siječnju ove godine uveden je besplatni željeznički prijevoz za redovne studente na svim relacijama u Republici Hrvatskoj. Oko 26.600 redovnih studenata u 2025. koristilo je tu mogućnost. Dio njih prijevoz vlakom koristi vikendom kada putuju kući u udaljenije gradove i mjesta, a dio za svakodnevna putovanja do mjesta studiranja.

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. osobe s invaliditetom koje imaju nacionalnu/europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom s oznakom mogućnosti putovanja vlakom moći će neograničeno koristiti besplatan prijevoz vlakom na području Republike Hrvatske.

Od 30. prosinca 2020. stanovnici pogođeni potresom na području Sisačko-moslavačke županije ostvaruju pravo na besplatan prijevoz uz kartu koja vrijedi u 2. razredu redovnih vlakova na svim relacijama u unutarnjem prometu. Pravo na besplatan prijevoz ostvaruju do 30. lipnja 2026. godine.

