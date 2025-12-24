Dobre vijesti iz HŽ-a: Ove skupine mogu se besplatno voziti i u 2026.

U siječnju ove godine uveden je besplatni željeznički prijevoz za redovne studente na svim relacijama u Republici Hrvatskoj. Oko 26.600 redovnih studenata u 2025. koristilo je tu mogućnost. Dio njih prijevoz vlakom koristi vikendom kada putuju kući u udaljenije gradove i mjesta, a dio za svakodnevna putovanja do mjesta studiranja.