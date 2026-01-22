Bulj prozvao Plenkovića: Sramotno je da ima više poštovanja prema tuđem obrambenom ratu nego prema onom vlastitog naroda

A najviše me zanima jedno: Zašto šute branitelji u HDZ-u? Anušiću, Medvede, Deure, zar ste stvarno spremni prodati svetinje zbog funkcija? Zar je fotelja vrednija od istine? Zar je šutnja cijena karijere? I gdje su braniteljske udruge? Zašto šute dok se Domovinski rat pretvara u “problem”, a agresor u “kontekst”?