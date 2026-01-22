Bulj prozvao Plenkovića: Sramotno je da ima više poštovanja prema tuđem obrambenom ratu nego prema onom vlastitog naroda

Premijer je na skupu Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u švicarskom Davosu sudjelovao na panelu o Ukrajini, a zbog njegovih ga je izjava na profilu svojih društvenih mreža prozvao saborski zastupnik Miro Bulj.
Oglas
Objavu koju je Bulj napisao na društvenim mrežama zbog izjava Andreja Plenkovića prenosimo u cijelosti:
"Dok drugi državnici u svijetu govore s ponosom o svojim ratovima za slobodu, njihovim herojima i žrtvama, naš premijer u Davosu Domovinski rat naziva problemom. Gotovo „problemčićem“.
Umjesto da pred šefovima država govori o herojstvu hrvatskih branitelja, o tome kako smo sami, gotovo nenaoružani, bez ikakve međunarodne pomoći obranili i oslobodili Hrvatsku od velikosrpske agresije JNA, Srbije, Crne Gore i pobunjenih četnika, Plenković ide relativizirati vlastiti narod i vlastitu pobjedu."
"Istovremeno uzdiže ukrajinsku borbu, iza koje je stao cijeli Zapad, NATO, EU i pola svijeta. Ali je sramotno da premijer Hrvatske ima više poštovanja prema tuđem obrambenom ratu i žrtvi nego prema onoj vlastitog naroda.
I onda se čudimo što nam zabranjuju domoljubne pjesme na sportskim natjecanjima. Što nas proglašavaju ekstremistima kad se ponosimo Domovinskim ratom, što nam se gazi istina, povijest i dostojanstvo."
"Pa kako se ne bi gazilo kad nas vode ljudi poput Plenkovića, Jandrokovića i Grlića Radmana, ljudi koji glume hrvatstvo, a dok je Hrvatska krvarila oni su mlatili kroasane po Francuskoj.
Zato danas nemamo državu pobjednika, nego državu kompleksa i isprika.
A najviše me zanima jedno: Zašto šute branitelji u HDZ-u? Anušiću, Medvede, Deure, zar ste stvarno spremni prodati svetinje zbog funkcija? Zar je fotelja vrednija od istine? Zar je šutnja cijena karijere? I gdje su braniteljske udruge? Zašto šute dok se Domovinski rat pretvara u “problem”, a agresor u “kontekst”?
Ako mi sami ne poštujemo svoju pobjedu, neće je poštovati nitko. A narod koji se srami vlastite slobode, prije ili kasnije je ponovno izgubi", stoji u objavi Bulja.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas