EPPO: Trećina prijevara s PDV-om povezana je s jednom europskom državom
Glavna tužiteljica EU-a rekla je slovačkim zastupnicima da svaki treći slučaj prijevare s PDV-om koje istražuje njezin ured ima veze sa Slovačkom. Zašto je to tako veliki problem u Slovačkoj i je li to novi problem?
Voditeljica Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) uputila je oštru poruku tijekom posjeta Slovačkoj krajem prošle godine, piše Deutsche Welle. „Nema načina da se ovo uljepša: Slovačka je postala glavna tranzitna točka za kriminalne tokove novca", rekla je Laura Codruta Kövesi članovima Odbora za europske poslove slovačkog parlamenta u studenom.
„Važna zemlja za kriminalce koji ulažu prihod od prijevare s PDV-om u trgovinu drogom, trgovinu ljudima, trgovinu oružjem i obrnuto", rekla je šefica EPPO-a u svom nastupu, koji je u cijelosti objavljen u slovačkim medijima.
Kövesi je dodala da je EPPO otkrio ono što je opisala kao golem i prethodno podcijenjeni ekosustav prijevara koje se tiču i potrošnje EU sredstava, ali i na prihode, pri čemu prijevara s PDV-om predstavlja, kako je rekla, najozbiljniju prijetnju.
„Nakon što smo provjerili informacije iz svih naših slučajeva, shvatili smo da preko 4.700 sumnjivih tvrtki povezanih sa 172 naše tekuće istrage o prijevarama s PDV-om ima veze sa Slovačkom“, rekla je Kövesi slovačkim zastupnicima.
„Drugim riječima, jedan od tri slučaja prijevare s PDV-om koje istražuje EPPO ima veze sa Slovačkom!“
To je itekako ozbiljna tvrdnja. S populacijom od samo 5,4 milijuna ljudi, Slovačka čini oko 1,2 % ukupnog stanovništva EU-a.
Među slučajevima koji se istražuju, rekla je Rumunjka Kövesi, gotovo 300 milijuna eura povezano je s fondovima za oporavak - novcem koji je EU osigurao kako bi pomogao državama članicama EU da se oporave od posljedica kriznog menadžmenta tijekom pandemije COVID-19.
Ali prihodovna strana u ovom slučaju bila je daleko štetnija za EU od trošenja novca, rekla je Kövesi odboru.
„Prijevara s PDV-om je na vrhu kriminalne piramide u EU-u. Trenutno je to vjerojatno najprofitabilnija i najmanje rizična kriminalna aktivnost“, rekla je parlamentarcima, dodajući da samo prijevara s PDV-om EU košta otprilike 50 milijardi eura godišnje.
Slovačka je epicentar za ovu vrstu kriminalne aktivnosti
Taj se novac preusmjerava iz javnih službi i umjesto toga koristi za narušavanje tržišta, potkopavanje vladavine prava i financiranje organiziranog kriminala.
Slovačka se, rekla je čelnica EPPO-a, etablirala kao epicentar i tranzitna točka za ovu kriminalnu aktivnost, unatoč činjenici da samo osam slučajeva PDV-a formalno potječe iz te zemlje.
Odgovor slovačke vlade bio je relativno mlak. "Jedan od ključnih prioriteta ove vlade je borba protiv poreznih prijevara i kriminalnih aktivnosti povezanih s PDV-om, koje često nadilaze slovačke granice", rekao je ministar pravosuđa Boris Susko u izjavi nakon sastanka s Kövesi.
"Komuniciramo s Ministarstvom financija i Uredom glavnog državnog odvjetnika te smo spremni usvojiti daljnje zakonodavne mjere ako bude potrebno", dodao je on.
Međutim, ni Ministarstvo pravosuđa ni vlada u Bratislavi nisu izravno odgovorili na Kövesijevu tvrdnju da je svaki treći slučaj prijevare s PDV-om koje istražuje EPPO povezan sa Slovačkom.
Promatrači su rekli da ih sve to ne iznenađuje - ni Kövesijeve zapanjujuće konstatacije, a ni nedostatak službenog odgovora na njih. Slovačka ima dugotrajan problem s prijevarama s PDV-om“, rekla je za DW istraživačka novinarka Zuzana Petkova iz slovačke zaklade Zastavme korupciu (Stop korupciji).
Posljedice promjena kaznenog zakona
„Tijekom više uzastopnih Ficovih vlada, kazneni zakoni su se nekoliko puta mijenjali u korist prevaranata", rekla je Petkova. „Nakon tih promjena, na primjer, porezna prijevara do 20.000 eura više nije kazneno djelo, a porezni prevaranti u Slovačkoj uopće se ne suočavaju ni s kakvom kaznom. Čak i za veće iznose, kazne su smanjene“, nastavila je.
„Istodobno, Ficova vlada ukinula je Ured posebnog tužitelja, koji se bavio i specijalizirao za korupciju i gospodarski kriminal", rekla je „Nacionalna kriminalistička agencija (NAKA), koja se posebno bavila korupcijom, organiziranim kriminalom i poreznim prijevarama, također je raspuštena. Kao rezultat toga, policija i tužitelji sada gotovo uopće ne istražuju ovu vrstu kriminalnih aktivnosti“, naglasila je naša sugovornica.
Prema navodima Radija Slovakia International, Marian Viskupic, zamjenik predsjednika oporbene stranke SaS, rekao je da „Robert Fico pretvara zemlju u praonicu rublja za europski novac".
Beata Balogova, glavna komentatorica slovačkih dnevnih novina SME, rekla je da je i ona uvjerena u to da je situacija baš toliko ozbiljna kako to i tvrdi Ured europskog javnog tužitelja. „Potpuno vjerujem Kövesi kada upozorava da je Slovačka postala središte za protok novca koji potječe iz kriminalnih aktivnosti", rekla je za DW.
Dodala je da su ministri u Ficovoj vladi odgovorili na Kövesijeve tvrdnje pokušavajući okriviti svoje prethodnike ili optužiti novinare za laganje kada su napisali da su u sve to umiješani i slovački političari.
„Činilo se da su vladine reakcije više bile usmjerene na umanjivanje ozbiljnosti prijevara s PDV-om u Slovačkoj nego na predlaganje bilo kakvih stvarnih rješenja“, dodala je Balogova.
Ubojstvo Jana Kuciaka
A u svemu tome postoji i jedan tragičan aspekt ove priče.
Istraživački novinar Jan Kuciak ubijen je sa svojom zaručnicom u veljači 2018. Jedna od tema o kojima je pisao bile su upravo prijevare, uključujući i manipulacije s PDV-om, te veze između organiziranog kriminala i visokih dužnosnika povezanih s Ficovom strankom Smer.
„Surađivala sam s Janom na mnogim slučajevima“, rekla je Zuzana Petkova za DW. „Jedan od osumnjičenika o kojima smo pisali bio je [politički umrežen] poduzetnik Marian Kočner, koji je optužen da je naručio Janovo ubojstvo."
Kočner, koji trenutno služi višegodišnju zatvorsku kaznu za financijske zločine koji nisu povezani s temom ovog članka, dva puta je oslobođen u slučaju Kuciakovog ubojstva, i to zbog nedostatka dokaza.
Tužitelji su se žalili, a slučaj bi se trebao ponovno naći pred pravosudnim organima koncem ovog mjeseca. „Kočner nije pratio samo Kuciaka, već prema optužnici i mene i nekoliko drugih istraživačkih novinara. Koristio je informacije koje je dobio od policije i od korumpiranih policajaca“, rekla je Petkova.
„I danas primam prijetnje, uključujući i prijetnje od vladajućih političara, i to javno. To nema utjecaja na moj rad. Upravo suprotno", nastavila je: „U ime Jana Kuciaka i njegove zaručnice Martine, ulažem još veće napore kako bih Slovačku promijenila nabolje.“
