Načelnik prigorske općine među napadačina na auto u kojem su bili dijete i muškarac. Oduzeli mu oružje

Nenad Bošnjak/Facebook

U Svetom Ivanu Žabnu dogodio se incident kada su tri muškarca, među kojima je bio i nezavisni načelnik Općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak, zbog ranijih međusobnih nesuglasica nasrnula na automobil u kojem su se nalazili 31-godišnjak i dijete.

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Prema navodima policije, muškarci u dobi od 58, 27 i 23 godine prišli su zaustavljenom vozilu te su vikom, galamom i udaranjem po automobilu na naročito drzak i nepristojan način narušavali javni red i mir.

Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protivjavnog reda i mira.

Policija im je izrekla mjere opreza kojima im se zabranjuje približavanje 31-godišnjaku te uspostavljanje i održavanje veze s njim. Od 58-godišnjaka i 27-godišnjaka privremeno je oduzetovatreno oružje koje su zakonito posjedovali.

Kako doznaje ePodravina, u narušavanju javnog reda i mira sudjelovao je i nezavisni načelnik Općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak (58).