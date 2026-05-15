Oglasio se ministar Ružić: Postupao sam zakonito kod otkaza Ingrid Belac-Lovasić

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić izjavio je u petak da je kao tadašnji ravnatelj riječkog KBC-a postupao zakonito u slučaju Ingrid Belac-Lovasić, bivše predstojnice Klinike za radioterapiju i onkologiju, čiji je izvanredni otkaz sud proglasio nedopuštenim.
Alen Ružić, koji je obnašao funkciju ravnatelja KBC-a Rijeka kad je tadašnja predstojnica Ingrid Belac-Lovasić dobila izvanredni otkaz, odgovorio je novinarima u Čakovcu da je "u tom trenutku postupio zakonito i u interesu najosjetljivijih pacijenata na Klinici i KBC-u te u korist državnog proračuna".
Osvrnuvši se na pravomoćnu presudu kojom se nalaže njezin povratak na posao, ministar je rekao da se presuđeni trošak dijeli te je sve dalje pitanje interpretacije presude.
"Sud ovom presudom nije doveo u pitanje utvrđeno postojanje propusta u vođenju evidencije, u vođenju skladištenja lijekova i na taj način potvrdio da su učinjeni znatni propusti u obnašanju dužnosti", rekao je Ružić i dodao: "Sve je jasno i ne bih dalje komentirao".
Naglasio je da je od tada, u razdoblju dok je bio ravnatelj, ta klinika KBC-a izrasla u najkvalitetniju kliniku za liječenje tumora u Hrvatskoj, dosegnuvši najviše standarde dijagnostike i liječenja.
Nedavnom pravomoćnom presudom Županijskog suda u Bjelovaru utvrđeno je da je izvanredni otkaz bivšoj predstojnici Ingrid Belac-Lovasić iz kolovoza 2022. godine bio nedopušten. Na Županijskom sudu u Bjelovaru, na kojem se vodio postupak, potvrđeno je i da se Belac-Lovasić mora vratiti na posao u KBC Rijeka.
Bivša predstojnica Klinike za radioterapiju i onkologiju dobila je otkaz 4. kolovoza 2022. zbog, kako je navedeno, teških povreda iz radnog odnosa, neadekvatno skladištenih i skrivenih lijekova u podrumskim prostorijama, te zbog umjetničkih slika, poklon paketa, boca alkoholnih pića i nakita pronađenog u skladišnim prostorima KBC-a.
Uz nju otkaz su dobile i Vlasta Predovan, tadašnja glavna sestra te medicinska sestra Dinka Milinković.
Nepravomoćno je izvanredni otkaz Belac-Lovasić proglašen nedopuštenim u srpnju 2025. na Općinskom sudu u Rijeci.
"Četiri godine su me pokušavali slomiti, diskreditirati lažima i optužiti podmetnutim lažnim dokazima, a sve kako bi me uklonili iz sustava. Sada je gotovo, istina je pobijedila i ja se vraćam svojem poslu, svojim pacijentima i svojem dostojanstvu“, rekla je Belac-Lovasić, koja je u srijedu izvijestila da je prema pravomoćnoj presudi izvanredni otkaz bio nedopušten.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
