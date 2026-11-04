Capak: Cjepivo protiv gripe stiglo u Hrvatsku, sutra počinje cijepljenje

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Cjepivo protiv gripe stiglo je u Hrvatsku i počela je njegova distribucija, a već se sutra očekuje početak cijepljenja u pojedinim zavodima za javno zdravstvo, izjavio je u srijedu ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak.

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Ovogodišnje kašnjenje cjepiva Capak je objasnio potrebom promjene njegova sastava prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), zbog čega su proizvođači morali prilagoditi proizvodnju.

„Proizvođači su morali mijenjati sastav cjepiva, a sada je sve gotovo, cjepivo je stiglo u Hrvatsku”, izjavio je Capak novinarima uoči Nacionalne Reitox akademije o tretmanu poremećaja uzrokovanih uporabom stimulansa.

Pojasnio je da WHO preporuke za sastav cjepiva donosi na temelju praćenja cirkulacije pojedinih tipova virusa gripe, uključujući njihovu prisutnost na južnoj hemisferi tijekom tamošnje zimske sezone te prve pojave virusa u jesenskim mjesecima.

Na temelju tih podataka procjenjuje se koji će sojevi virusa najvjerojatnije cirkulirati tijekom nadolazeće sezone gripe, pa se sastav cjepiva prilagođava kako bi pružio što bolju zaštitu.

HZJZ je ranije izvijestio da je za ovu sezonu gripe naručeno 420 tisuća doza cjepiva.

Govoreći o epidemiološkoj situaciji, Capak je istaknuo da su u Hrvatskoj već zabilježeni pojedinačni slučajevi gripe, što je uobičajeno za ovo doba godine.

„Pojedinačni slučajevi počinju se prijavljivati već u jesen, s početkom školske godine i nakon povratka učenika s maturalnih putovanja. Nisu to velike brojke, nešto je manji broj slučajeva nego protekle godine”, rekao je.

Prema podacima HZJZ-a, od početka sezone gripe do 1. studenoga zaprimljeno je 428 prijava oboljelih, od čega 130 prošloga tjedna.

Prijave su zaprimljene iz većine županija, a najveća stopa obolijevanja bilježi se među djecom predškolske i školske dobi.