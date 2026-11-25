Davor Puklavec/PIXSELL

Jutros je u zgradi osnovne škole u Svetoj Nedelji došlo do izvanredne situacije zbog koje su učenici i djelatnici morali biti evakuirani. Nekoliko učenika počelo je osjećati zdravstvene tegobe, među kojima su bili kašalj i suzenje očiju, a pregledom prostorija pronađen je suzavac.

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Prema objavi Radija Sveta Nedelja na Facebooku, dojava o incidentu zaprimljena je oko 8.15 sati. Djelatnici škole odmah su organizirali evakuaciju te učenike premjestili u obližnje sigurne objekte.

Privremeno su smješteni u prostorijama Turističke zajednice, crkvi, župnom uredu i knjižnici.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli vatrogasci, policija i djelatnici hitne medicinske pomoći. Tijekom pregleda školskih prostorija pronađen je peper sprej, nakon čega je daljnje postupanje preuzela policija.

Prema informacijama civilne zaštite, u incidentu nema ozlijeđenih. Učenike koji su osjetili zdravstvene tegobe pregledali su i zbrinuli djelatnici hitne medicinske pomoći.