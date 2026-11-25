PREUZIMANJE BUGATTIJA
Mate Rimac o pregovorima s Volkswagenom: "Ušao sam u žestok sukob s njima"
Hrvatski poduzetnik Mate Rimac otkrio je da se tijekom pregovora o preuzimanju Bugattija žestoko sukobio s vodstvom Volkswagen grupe zbog neslaganja oko budućnosti francuskog proizvođača automobila.
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U razgovoru za automobilski portal Classic Driver Rimac se prisjetio 2020. godine, kada su u Volkswagen grupi razmatrali proizvodnju potpuno električnog Bugattija, uključujući mogućnost razvoja SUV-a s četiri sjedala.
U projektu je trebala sudjelovati i Rimčeva tvrtka, no razvoj nove automobilske platforme zahtijevao bi milijarde eura ulaganja, zbog čega projekt nije odobren, prenosi Večernji list.
"Ušao sam u žestok sukob s Volswagenom"
Rimac je njemačkom koncernu ponudio razvoj i proizvodnju novog automobila, nakon čega je od jednog od čelnika Volkswagen grupe dobio neočekivanu ponudu za preuzimanje Bugattija.
Isprva je mislio da je riječ o šali, no nekoliko mjeseci poslije shvatio je da je ponuda ozbiljna. Pregovori su trajali dvije i pol godine, tijekom kojih su Volkswagen i Porsche nastavili inzistirati na električnom pogonu.
"Ušao sam u žestok sukob s njima jer sam smatrao da je to pogrešan smjer za Bugatti. Rekao sam: Ne, ne želim proizvoditi električni Bugatti", prisjetio se Rimac.
Svi primjerci već prodani
Rimac se protivio i korištenju postojeće platforme Chirona te je njegova tvrtka još prije zaključenja posla s Volkswagenom vlastitim sredstvima angažirala britanski Cosworth za razvoj novog motora.
Nakon uspješnog testiranja prototipa razvijen je Bugatti Tourbillon, predstavljen 2024. godine, koji kombinira atmosferski 8,3-litreni motor V16 s hibridnim sustavom.
Rimac smatra da se njegova odluka pokazala ispravnom, ističući da su svi planirani primjerci Tourbillona već prodani.
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