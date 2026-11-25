PRITISAK BROJNIH ODLAZAKA?
Ministrica Hrstić potvrdila da je poništen natječaj za izbor Dijane Zadravec: "Odluka je bila jednoglasna"
Ministrica zdravstva Irena Hrstić komentirala je situaciju u KBC-u Sestre milosrdnice i brojne odlaske radiologa, kao i situaciju s Dijanom Zadravec.
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Upravno vijeće KBC-a Sestre milosrdnice danas je razmatralo žalbu na imenovanje Dijane Zadravec, koja se navodi kao glavni razlog svih tih odlazaka. I poništilo natječaj, što je potvrdila ministrica.
"Nemam tu informaciju, samo da je odluka bila jednoglasna."
Nije željela ulaziti u razloge za to, kao ni one zbog kojih je toliko radiologa odlučilo dati otkaze. Smatra da je jedino važno hoće li bolnica normalno funkcionirati u ovakvim okolnostima.
"Ako se radi o organizaciji rada, vjerujem da će ravnatelj o tome informirati i da će se problem riješiti, kao svaki drugi. Ne bih voljela vjerovati da se radi o trendu. Ne radi se o samim liječnicima nego sekundarnoj informaciji. Ako postoje problemi i nesuglasice, trebao bi ih riješiti menadžment bolnice."
Što ako se Zadravec ponovno prijavi na natječaj?
"To je hipotetski. U cijelom je procesu jedino važno da KBC nastavi raditi jednako kvalitetno i organizirano kao do sada. Kao ministrica ću na tome inzistirati."
Zadravec je posljednjih dana slala otvorena pisma i jasno dala do znanja da smatra kako zaslužuje svoju poziciju u KBC-u.
"Svatko ima pravo imati stav i postupati po njemu. Pa tako i ona", zaključila je ministrica Irena Hrstić.
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