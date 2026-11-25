"Ako se radi o organizaciji rada, vjerujem da će ravnatelj o tome informirati i da će se problem riješiti, kao svaki drugi. Ne bih voljela vjerovati da se radi o trendu. Ne radi se o samim liječnicima nego sekundarnoj informaciji. Ako postoje problemi i nesuglasice, trebao bi ih riješiti menadžment bolnice."