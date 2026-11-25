Mediji i politika
Tko je vlasnik Informera i zbog čega se u Srbiji digla tolika galama oko njegovog uhićenja?
Uhićenje Dragana J. Vučićevića, vlasnika srpskog tabloida Informer, izazvalo je burne reakcije u Skupštini Srbije. Dok su zastupnici parlamentarne većine vijest o njegovu uhićenju pozdravili pljeskom, zastupnici Srpske napredne stranke (SNS) napustili su sjednicu i otišli pred policijsku postaju kako bi mu pružili podršku.
Zašto je uhićenje jednog medijskog vlasnika izazvalo tako intenzivne političke reakcije? Odgovor dijelom leži u ulozi koju Vučićević i njegov medij već godinama imaju na srpskoj političkoj i medijskoj sceni.
Tko je Dragan J. Vučićević?
Dragan J. Vučićević osnivač je i glavni urednik Informera, tabloida koji je na srpskom medijskom tržištu prisutan od 2012. godine.
Prema podacima projekta Media Ownership Monitora, Vučićević ima 99 posto vlasničkog udjela u kompaniji Insajder Tim, koja stoji iza Informera. Poslovanje je s vremenom proširio na internetski portal, a 2023. godine pokrenuo je i vlastitu televiziju.
Informer je godinama bio jedan od najglasnijih medijskih zagovornika politike Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke, koja je nakon listopadskih izbora završila u oporbi.
Tisuće kršenja novinarskog kodeksa
Informer je prepoznatljiv po senzacionalističkim naslovnicama i obračunima s političkim protivnicima donedavne vlasti, neovisnim novinarima, aktivistima, a posljednjih godina i studentima koji su organizirali protuvladine prosvjede.
Prema podacima koje prenosi State Media Monitor, samo u drugoj polovini 2025. godine u 837 tekstova Informera zabilježeno je 1456 kršenja novinarskog kodeksa.
Informer je izazivao kontroverze i temama koje nisu izravno povezane s politikom. U rujnu 2022. godine objavio je intervju sa serijskim silovateljem, što je izazvalo višednevne prosvjede građana pred redakcijom.
Podaci BIRN-a pokazuju i da su kompanije povezane s Informerom od 2019. do 2022. godine na natječajima za sufinanciranje medijskih sadržaja dobile 28,9 milijuna dinara javnog novca.
Zbog čega je uhićen?
Uhićenju je prethodila kolektivna kaznena prijava koju je 13. studenoga u ime 97 građana podnio odvjetnik zbog sadržaja koje je Vučićević objavljivao u svojim televizijskim emisijama.
Među kaznenim djelima navedenima u prijavi su izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, ugrožavanje sigurnosti te izazivanje panike i nereda.
Zasad, međutim, nije potvrđeno je li današnje uhićenje izravno povezano s tom kaznenom prijavom.
Vučić stao u njegovu obranu
Bivši predsjednik Srbije, a sadašnji čelnik zastupničke skupine SNS-a, Aleksandar Vučić oštro je reagirao na uhićenje, ustvrdivši da je Vučićević uhićen isključivo zbog svojeg novinarskog rada.
Zastupnici njegove stranke otišli su pred policijsku postaju na Voždovcu, dok je sam Vučić ostao u sabornici i nastavio sudjelovati u raspravi.
Uhićenje vlasnika Informera događa se u trenutku velikih političkih promjena u Srbiji, nakon gubitka vlasti SNS-a i izborne pobjede Studentske liste.
Političke reakcije na uhićenje tako odražavaju i dugogodišnje podjele oko uloge Informera u srpskom društvu, odnosa medija i političke vlasti, ali i pitanja granice između slobode govora i odgovornosti za objavljeni sadržaj.
O eventualnoj kaznenoj odgovornosti Vučićevića tek trebaju odlučiti nadležna pravosudna tijela.
* Tekst je napisan uz pomoć umjetne inteligencije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare