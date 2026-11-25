JAČANJE VOJNIH KAPACITETA
VIDEO / Satelitske snimke otkrile što Rusija gradi uz granicu NATO-a
Rusija je intenzivirala radove na modernizaciji svoje najvažnije vojne baze u blizini finske granice, u kojoj bi prema planovima trebalo biti smješteno čak 11.000 vojnika.
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Satelitske snimke koje je pribavio finski javni servis YLE pokazuju opsežne građevinske radove u vojnoj bazi Kamenka, smještenoj svega 60 kilometara od finske granice.
Ondje je smještena 69. motorizirana pješačka divizija, najjača formacija ruskih kopnenih snaga prema Finskoj.
Rusija je 2024. ponovno uspostavila Lenjingradski vojni okrug, najavivši jačanje vojnih kapaciteta kao odgovor na ulazak Finske i Švedske u NATO.
Dok je u Kamenki ranije bila brigada s oko 4400 vojnika, nova divizija, koja je još u formiranju, trebala bi brojiti do 11.000 pripadnika.
Satelitske snimke otkrivaju velike promjene
Na području baze srušene su stare vojarne, blagovaonice, skladišta i drugi objekti, a gradi se i nova infrastruktura za obuku vojnika.
Finski vojni stručnjak Marko Eklund, koji je godinama radio u vojnoj obavještajnoj službi, ističe da će povećanje broja vojnika zahtijevati znatno učinkovitiji sustav obuke.
Satellite images of Kamenka, just 60 km from the Finnish border, show Russia is actively rebuilding the town. In 2026, vehicle hangars, two barracks, and two canteens were demolished to make way for new facilities, alongside new firing ranges and renovated military family housing - with 22 apartment blocks connected to gas this fall. Once home to a 4,400-strong brigade, Kamenka is now becoming the base for the new 69th Motor Rifle Division (up to 11,000 troops), whose units are already fighting in Ukraine's Kharkiv region. Construction is also ongoing at the nearby Kirillovskoye garrison.— WarTranslated (@wartranslated) November 24, 2026
"Potrebna je funkcionalna, moderna infrastruktura", rekao je Eklund.
Obnavljaju se i stambeni objekti namijenjeni obiteljima vojnika. Gazprom je tijekom jeseni na plinsku mrežu priključio 22 stambene zgrade s približno 1600 stanova.
Korupcija velik problem ruskih oružanih snaga
YLE podsjeća da korupcija predstavlja ozbiljan problem u realizaciji ruskih vojnih projekata. Prema procjenama samih ruskih vlasti, zbog korupcije nestaje petina dodijeljenih sredstava.
Finski javni servis ranije je izvijestio i o izgradnji novih te obnovi postojećih vojnih objekata na području Petrozavodska.
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