Ovaj program praćenja od 1996. godine kontinuirano provodi Britanski antarktički institut (British Antarctic Survey – BAS) kako bi se utvrdila uspješnost razmnožavanja ptica i utjecaj turizma na njih. Port Lockroy jedino je mjesto na Antarktici na kojem istraživači mogu pratiti cijelu sezonu razmnožavanja i svake godine prikupljati podatke. Protokol je osmišljen tako da se životinje što manje uznemiravaju. Tijekom prvih nekoliko tjedana zaposlenici ograničavaju svoje kretanje na određene dijelove kolonije. Kada se u oko 95 posto gnijezda nađu jaja, cijeli tim obilazi otok kako bi obavio sveobuhvatno prebrojavanje.