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Britanci traže kandidate za jedan od najneobičnijih poslova na svijetu: Na Antarktici za 2.500 eura mjesečno
Najzanimljiviji dio posla podrazumijeva praćenje kolonije gentu pingvina, koja, prema podacima UKAHT-a, broji oko 1.000 jedinki i na otoku postoji više od 30 godina.
Britanska zaklada UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) ponovno traži kandidate za jedan od najneobičnijih poslova na svijetu – dočekivanje turista u Port Lockroyu na Antarktici, pečatiranje razglednica i prebrojavanje pingvina. Svake godine odabire se mali tim od četiri ili pet osoba.
Odredište je otok Goudier u Palmerovu arhipelagu, na kojem se nalazi Port Lockroy, britanska vojna baza osnovana 1944. godine, tijekom Drugog svjetskog rata, u sklopu operacije Tabarin. Napuštena je 1962. godine, a obnovljena tri desetljeća kasnije. Danas ima status povijesnog lokaliteta i spomenika zaštićenog Ugovorom o Antarktici.
Na otoku se nalaze mali muzej, trgovina suvenirima i "Pingvinska pošta" – najjužnija pošta na svijetu, koja je i dalje u funkciji. Od studenoga do ožujka posjećuju je tisuće turista (prema nekim izvorima, između 10.000 i 18.000), koji stižu ekspedicijskim kruzerima. Članovi tima ih dočekuju, upoznaju s poviješću baze, vode trgovinu suvenirima te svake sezone ručno razvrstavaju i pečatiraju više od 80.000 razglednica, prenosi Forbes.
Najvažniji projekt je brojanje pingvina
Najzanimljiviji dio posla podrazumijeva praćenje kolonije gentu pingvina, koja, prema podacima UKAHT-a, broji oko 1.000 jedinki i na otoku postoji više od 30 godina.
Ovaj program praćenja od 1996. godine kontinuirano provodi Britanski antarktički institut (British Antarctic Survey – BAS) kako bi se utvrdila uspješnost razmnožavanja ptica i utjecaj turizma na njih. Port Lockroy jedino je mjesto na Antarktici na kojem istraživači mogu pratiti cijelu sezonu razmnožavanja i svake godine prikupljati podatke. Protokol je osmišljen tako da se životinje što manje uznemiravaju. Tijekom prvih nekoliko tjedana zaposlenici ograničavaju svoje kretanje na određene dijelove kolonije. Kada se u oko 95 posto gnijezda nađu jaja, cijeli tim obilazi otok kako bi obavio sveobuhvatno prebrojavanje.
U prosincu 2024. godine evidentirano je 571 gnijezdo i 938 jaja. Na kraju sezone prebrojavanje se ponavlja, a dodatna prebrojavanja provode se sve dok razlika između dvaju uzastopnih rezultata ne bude manja od 10 posto.
Plaća i pogodnosti: Sve što trebate znati
Visina zarade ovisi o radnom mjestu (među odabranim kandidatima su upravitelj baze, voditelj trgovine i pomoćni radnici) i kreće se između 1.700 i 2.500 eura.
Nije riječ o neto plaći jer su zaposlenici angažirani kao samozaposlene osobe i sami su odgovorni za plaćanje poreza. Organizacija osigurava smještaj, obroke i odjeću od flisa.
Međutim, život na otoku nije nimalo lak.
Između ostalog, nema tekuće vode – pitka voda doprema se u kanistrima od 20 litara s brodova koji posjećuju otok, pa je tuširanje ograničeno na jednom tjedno. Električna energija dobiva se isključivo iz solarnih panela, zbog čega nije moguće koristiti sušilo za kosu ili mikrovalnu pećnicu.
Nema ni klasične mobilne mreže, a komunikacija se odvija putem satelitske veze ograničenog kapaciteta ili bežičnog interneta s usidrenih brodova.
Zahod je prijenosni poljski WC koji se svakodnevno ručno prazni. Članovi tima smješteni su u baraci sa zajedničkim prostorom za spavanje i krevetima na kat. Temperatura u unutrašnjosti kreće se između 14 i 15 stupnjeva, dok je vani između minus pet i plus pet Celzijevih stupnjeva.
Ne postoji gornja dobna granica za kandidate (moraju imati najmanje 18 godina), niti je potrebno znanstveno obrazovanje.
Međutim, potrebna je izvrsna fizička kondicija jer svakodnevni zadaci uključuju čišćenje snijega lopatom, istovar tereta s brodova na skliskim stijenama i nošenje kutija teških 15 kilograma. Pušenje je zabranjeno.
Osim toga, kandidati moraju živjeti u Velikoj Britaniji i imati važeću radnu dozvolu u toj zemlji.
Sljedeći natječaj bit će otvoren početkom 2027. godine na službenim internetskim stranicama zaklade UKAHT.
Posvojite pingvina iz vlastitog doma
Za one koji bi radije podržali koloniju bez pakiranja kovčega, UKAHT nudi mogućnost simboličnog posvajanja gentu pingvina.
Paket uključuje posvajanje na razdoblje od 12 mjeseci, razglednicu poslanu s Antarktike, plišanog pingvina, knjižicu sa zanimljivostima, paket dobrodošlice, potvrdu o posvajanju i redovite novosti iz Port Lockroya.
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