Podginuta optužnica protiv osmorice zbog prekida Dana srpske kulture u Splitu

Incident se dogodio 3. studenoga 2025. u prostorijama gradskog kotara Blatine, kada je skupina od oko 50 prosvjednika i muškaraca odjevenih u crno prekinula otvorenje "Dana srpske kulture". U dvorani se tada nalazilo tridesetak članova Prosvjete, uključujući djecu, te gosti iz Folklornog društva Veliko kolo iz Novog Sada.