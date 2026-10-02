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prošle godine

Podginuta optužnica protiv osmorice zbog prekida Dana srpske kulture u Splitu

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Hina
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02. lis. 2026. 20:03
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Zvonimir Barisin/PIXSELL

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv osmorice zbog nasilnog prekida manifestacije Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu, a prema navodima medija među njima je i šef HDZ-a u jednom od splitskih gradskih kotara Jakov Ćaleta.

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Osmoricu se tereti za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je u petak Općinsko državno odvjetništvo.

Iz ODO-a navode da je optužnica podignuta nakon provedenog istraživanja zbog događaja od 3. studenoga 2025. u Splitu, kada je skupina muških osoba nasilno prekinula manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.

Prema medijskim navodima, među osumnjičenima za napad bio je i 39-godišnji Ćaleta, koji je nakon incidenta uhićen. Ćaleta je početkom listopada izabran za predsjednika HDZ-a kotara Blatine-Škrape.

Policija je ranije izvijestila da je skupina muškaraca s fantomkama nasilno prekinula manifestaciju na kojoj su nastupali članovi folklornog društva iz Novog Sada.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv osumnjičenih podnijela kaznene prijave, a ODO Split provelo je istraživanje i podignulo optužnicu protiv osmorice.

Incident se dogodio 3. studenoga 2025. u prostorijama gradskog kotara Blatine, kada je skupina od oko 50 prosvjednika i muškaraca odjevenih u crno prekinula otvorenje "Dana srpske kulture". U dvorani se tada nalazilo tridesetak članova Prosvjete, uključujući djecu, te gosti iz Folklornog društva Veliko kolo iz Novog Sada. 

Odmah po izbijanju incidenta ponašanje huligana oštro su osudili Vlada i premijer Andrej Plenković, predsjednik Zoran Milanović, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac i drugi.

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dani srpske kulture u splitu

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